Felhő-exkluzívra vált az Atlassian

Az agilis szoftverfejlesztés eszköztárának globálisan első számú szereplője, az ausztrál hátterű Atlassian bejelentette, hogy 2021-től felhagy szoftvereinek a helyi szervereken futó verzióinak értékesítésével, február után már kizárólag a DataCenter és Cloud verziókat lehet megvásárolni, aki a szerver verzióhoz ragaszkodik, addig tud lépni. Ezzel az Atlassian is csatlakozik az egyelőre még szűk elit klub, az Amazon, Google, Slack és a piac néhány más meghatározó szereplője által képviselt cloud-natív korszakhoz.

Számos nagyvállalat IT-részlege a JIRA feladatkezelőt, a Confluence belső tudástárat és a szoftverfejlesztés folyamatát támogató eszközöket, mint a Bamboo vagy a Bitbucket ma már szinte alapértelmezetten használja. Korábban ezek tipikusan saját szervereken futó szoftverként működtek, de a felhős környezet fokozatosan elkezdte kiszorítani a helyben telepített verziókat. A mostani bejelentés értelmében 2021. február 2. után végleg befejeződik a Jira Software Server, Jira Core Server, Jira Service Desk Server, Confluence Server, Bitbucket Server, Crowd Server, Bamboo Server, valamint a későbbiekben az Atlassian Marketplace Server alkalmazások értékesítése és támogatása is.

az atlassian két ausztrál társalapítója, mike cannon-brokes és scott farquhar

A szerverlicencek jellegükből fakadóan örökös felhasználási jogot nyújtanak, de a gyártó arra figyelmeztet, hogy februártól már nem lehetséges új szerződést kötni ezek igénybevételére, emellett a meglévő szerverlicenc karbantartás-csomagok és a felhasználói szám bővítés ára is növekedni fog. 2024. február 2-ig ezekre kizárólag hibajavítást vagy kritikus sérülékenységet javító frissítést adnak ki. Tehát az ilyen licencekkel rendelkezőknek nagyjából 3 éve van átállni a DataCenter vagy Cloud verziókra.

Ha egy vállalat nem tudja vagy nem akarja a fejlesztői folyamatait a felhőbe migrálni, akkor az ügyfél által menedzselhető Atlassian Data Center szolgáltatást veheti igénybe, mely továbbra is tartalmazza a frissítéseket, az új natív alkalmazásverziókat és a prioritásos ügyféltámogatást - igaz ennek az ára is növekedni fog, így összességében eltűnhet a helyi telepítés árelőnye.

Tapasztalataink szerint az ilyen projektek egyik legfontosabb eleme az adatok megfelelő feltérképezése, tisztítása az új rendszerben. Ügyfeleink példáján tudjuk, hogy egy-egy migrációs projekt lehetőséget ad a korábbi rossz gyakorlatok felszámolására, folyamatoptimalizációra vagy adatkonszolidációra. Ezek a feladatok komoly üzleti tapasztalatot is igényelnek, ezért azokon a helyeken, ahol még nem történt meg a felkészülés, a következő 3 év kritikus jelentőségű lesz

-mondta el Kovach Anton, az Atlassian egyik magyarországi partnercégének, a ShiwaForce-nak a vezérigazgatója.

A portfólió átalakításának időzítése - még ha azt már korábban, 2017-ben előre jelezte az Atlassian - nem meglepő: A vállalati IT rendszerektől, főként a Covid-válság idején, azt várják el, hogy képesek legyenek a gyorsan változó, bizonytalan környezetben is az üzleti döntéseket időben az ügyfelek elé vinni. Ilyen szempontból a folyamatosan frissített és egységes felhő-megoldások lehetnek a befutók: sokkal rugalmasabbá, gyorsabban alkalmazkodóvá és skálázhatóvá teszik az IT működését.

Az Atlassian stratégiaváltását a piac láthatóan kedvezően fogadja. A cég részvényeinek értéke közel megduplázódott az elmúlt egy évben, miközben 1,6 milliárd dolláros árbevételt termelt a legutóbbi üzleti évben. A végfelhasználók számára leginkább a Trello alkalmazásról ismert cég termékeit több mint 174 ezer vállalat használja, és mára ebből 150 ezer használ cloud licenceket is. Jelenleg már a teljes bevétel közel 50%-a származik a cloud termékekből. Az új ügyfelek 95%-a már kizárólag felhős szolgáltatásban gondolkodik - állítja a szoftvercég.