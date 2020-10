Enyhített a hatóság, de így sincs esélye a Digi-nek

Közzétette honlapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a 900 és 1800 MHz-es frekvenciasávok 2022 áprilisában felszabaduló blokkjainak (újra)értékesítési eljárására vonatkozó végleges dokumentációt, melyből egyebek mellett kiderülhet, hogy ki, milyen feltételek szerint nyújthatja be pályázatát a dokumentációban megjelölt november 10-i határidőre.

APRÓ MÓDOSÍTÁSOK

Az NMHH a szeptember közepén publikált tervezethez képest csak apróbb módosításokat eszközölt, egyebek mellett az értékesítési folyamat részvételi szabályait illetően az érintettekkel folytatott, szeptember 29-i konzultációt követően, és bár a feltételek valamelyest enyhültek, így is szinte biztosan borítékolható, hogy a negyedik mobilszolgáltatót, a Digi Távközlési Kft-t - amennyiben jelentkezik - nem engedik licitálni a frekvenciákért.

A hatóság a végleges dokumentáció tanúsága szerint a 900 és az 1800 MHz-es sávok összesen 60, illetve 120 MHz-nyi szabad blokkjára vonatkozó árverés jelentkezési határideje 2020. november 10., ezt követően zajlik majd a nyilvántartásba vételi eljárás, majd maga a licitálás. A Digi Távközlési Kft. a hatóság tavalyi, 700 MHz-es, 2100 MHz-es, 2600 MHz-es és 3600 MHz-es sávok szabad blokkjaira kiírt árverésen végül nem indult, mivel a cég a kiírási dokumentáció összeférhetetlenségi feltételei alapján vélelmezhetően kiesett volna az eljárásra jelentkezők közül. Helyette az anyacég, a Digi Communications NV. jelentkezett a hatóság eljárására, ám a jelentkezést a joggal való visszaélés tilalmára hivatkozva elutasította az NMHH.

A Kft tavalyi kizárására az adhatott volna alapot a hatóságnak, hogy a Digi esetében a vállalkozások összefonódására vonatkozó szabályok megsértését állapította meg 2018. november 14-én a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), a tavalyi eljárás dokumentációjába pedig a korábbi eljárások alapján bekerült egy olyan kizáró feltétel, miszerint nem indulhat az aukción olyan vállalkozás, mely az eljárás megindítását megelőző 24 hónapban ezen összefüggésben jogszabálysértőnek minősült.

A fenti dátum abból a szempontból most is sorsdöntő jelentőségű lehet, hogy az idei dokumentációba érdemi változtatás nélkül bekerült ez a pont, tekintve azonban, hogy az eljárás a mai nappal, a végleges dokumentáció közzétételével megindult, a versenyhatósági büntetés 24 hónapos jogvesztő határideje nem járt még le. A GVH kommunikációs vezetője ugyanakkor a HWSW-nek korábban úgy nyilatkozott, hogy bár az értékesítési eljárás szabályait és az ehhez kapcsolódó döntéseket alapvetően az NMHH hozza, a versenyhivatal 2018-ban valójában eljárási bírságot szabott ki a Digi-re, így álláspontjuk szerint az nem kizáró ok a dokumentáció alapján.

Az új eljárási dokumentációba bekerült továbbá egy olyan pont, miszerint a jelentkező szolgáltatónak minimum 3 éve már nyújtania kell mobilszolgáltatást ügyfeleinek és 2019. december 31-én legalább 100 ezer ügyféllel (SIM) kellett rendelkeznie. Ez valamennyi enyhítést tartalmaz a dokumentációtervezetben foglaltakhoz képest, ott ugyanis 200 ezerben határozták meg a minimum ügyfélszámot - ez azért lehet lényeges szempont, mivel a Diginek tavaly év végén már volt 100 ezer mobilos ügyfele, jóllehet a hároméves mobilszolgáltatói múltja továbbra sincs meg a társaságnak, mivel a teszthálózatot csak tavaly májusban kapcsolta be.

A Digi számára kedvező változás, hogy kikerült a végleges dokumentációból a tervezetben még szereplő, GDPR-bírsággal kapcsolatos összeférhetetlenségi feltétel, mely a versenyhatósági elmarasztaláshoz hasonlóan 24 hónapos jogvesztő határidővel bírt. Eddig ehhez hasonló feltétel még nem szerepelt a hazai árverések kiírási dokumentációjában, a hatóság a HWSW-nek küldött korábbi reakciójában be is lebegtette, hogy mivel a területnek még nincs kialakult joggyakorlata, ezt a pontot nem biztos, hogy a végleges dokumentációban szerepeltetni fogják.

KÉTSZERESEN IS KIZÁRHATÓK

A fenti változtatásokkal együtt a Digi sikeres szereplése az idei aukción továbbra is erősen kérdéses, hiszen a kevésbé szigorú feltételek között még mindig megtalálható két olyan, kizárásra alapot adó ok (a versenyhatósági elmarasztalás és a hároméves mobilszolgáltatói múlt előírása), melyen elbukhat a Digi Távközlési Kft. jelentkezése.

A hivatalból ma megindult eljárásra november 10-ig alakilag megfelelő jelentkezést benyújtó, árverési nyilvántartásba vett résztvevők listáját az NMHH várhatóan decemberben, a nyilvántartásba vétel napján teszi közzé honlapján. A licitálásra 2021 elején kerülhet sor, amit – gyakorlásként – egy próbaárverés is megelőz majd.