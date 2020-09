Új mobiltarifákkal üzent a DIGI

Jövő januártól megújul a DIGIMobil portfóliója, így a negyedik mobilszolgáltató tavaly májusban indult tesztszolgáltatását felváltó, újonnan megjelenő mobilelőfizetések esetében a nevüknek megfelelően már havi díjat kell majd fizetni, az ingyenesség mellett pedig megszűnik a hálózaton belüli korlátlan, ingyenes beszélgetés és a díjcsomagokba épített korlátlan adatforgalmi keret is. A kínálat új tagjai ettől függetlenül így is nagyságrendekkel kedvezőbb feltételeket kínálnak az inkumbensek előfizetéses ajánlataihoz képest, ráadásul a tarifák ilyen korai leleplezése üzenet is a piacnak: A sorozatos megpróbáltatások ellenére marad a DIGI a mobilpiacon.

VÉGE AZ INGYENESSÉGNEK

A szolgáltató kínálatába januártól két új tarifa kerül, a DIGIMobil PLUSZ és a DIGIMobil MAX elnevezésű konstrukciók egyaránt havi 1000 Ft-ba kerülnek majd. A DIGIMobil PLUSZ díjcsomag havi 15 gigabájtnyi belföldi mobilinternetet valamint 200 perc belföldi és EU lebeszélhetőséget foglal magában. A rendelkezésre álló percek felhasználása után a belföldi és EU mobilhálózatba indított hívás díja bruttó 4 Ft/perc.

a digi kft. budapesti székháza (fotó: DIGI)

A nagyobb adatmennyiséggel rendelkező DIGIMobil MAX díjcsomagra előfizető ügyfelek 30 gigabájtnyi belföldi mobilinternet adatforgalmat kapnak, a percdíj pedig 4 Ft lesz belföldi és EU mobilhálózatba indított hívás esetén. Ez a díjcsomag nem tartalmaz lebeszélhető perceket. Az SMS-díjakat egyelőre nem hozta nyilvánosságra a szolgáltató, a továbbra is magas hatósági SMS-végződtetési díjak miatt hálózaton kívül ugyanakkor vélhetően továbbra is marad majd a percdíjakkal összevetve lényegesen magasabb SMS darabár.

A két díjcsomag mellé igényelhető lesz egy 10 GB-os adatkeretet tartalmazó DIGIMobil JUNIOR opció is, havi 500 Ft-ért. A díjcsomagokra nem lehet határozott idejű szerződést kötni, azaz a DIGI-nél továbbra sincs hűségszerződés mobilelőfizetésre.

A DIGIMobil jelenleg elérhető tesztszolgáltatása és az új konstrukciók közti fontos további különbség, hogy bár az új tarifákra is csak meglévő DIGI/Invitel ügyfelek (vezetékes vagy műholdas szolgáltatást igénybe vevő előfizetők) szerződhetnek, a továbbiakban nem feltétel, hogy a DIGIMobil meglévő szolgáltatási területén lakjanak. Ez azt jelenti, hogy a potenciális előfizetői kör nagyságrendileg 700 ezer háztartásra terjed majd ki - hogy egy DIGI ügyfél ezúttal hány mobilelőfizetést köthet, azt egyelőre nem közölte a szolgáltató (a jelenlegi tesztszolgáltatásnál 4 db SIM-ben korlátozzák ezt a mennyiséget).

NEM NYUGODNAK BELE

Az új tarifák bemutatásának időzítése aligha lehet véletlen. Ahogy azt korábban megírtuk, a DIGI gyakorlatilag esélytelenül indulhat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) idén őszre tervezett 900 és 1800 MHz-es sávokra vonatkozó frekvenciaaukcióján, ezzel a cég tizenkét éven belül negyedik alkalommal eshet el attól a lehetőségtől, hogy mobilszolgáltatás nyújtására alkalmas frekvenciát szerezzen.

Az új portfólió bevezetése ezért nyilvánvaló üzenet a hatóság és a piaci szereplők számára, amit a szolgáltató nyíltan ki is mond:

Beruházásain keresztül a vállalat komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az ügyfelek számára a lehető legrövidebb idő alatt képes legyen még jobb lefedettséget biztosítani. A hatósági és az együttműködési folyamatok nehézségei ellenére a DIGI továbbra is teljes mértékben elkötelezett a jövőbeni növekedés, valamint a mobilhálózat fejlesztése mellett Magyarországon.

-áll a DIGI Kft. közleményében.