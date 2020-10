Eladósorba kerülhet a Honor

A Honor brand, vagy legalábbis annak bizonyos részeinek eladására készülhet a Huawei a Reuters értesülései szerint. A lap a vállalathoz közel álló forrásokra hivatkozva azt írja, a kínai óriás több vállalattal, köztük a Digital China Grouppal is tárgyalásokat folytat a 2013-ban alapított, fiatalokat célzó, olcsóbb modelleket tömörítő brand értékesítéséről, miután az Egyesült Államok szankciói miatt kénytelen újrastrukturálni okostelefonos üzletágát. Az eladást követően a cég inkább a saját márkaneve alatt megjelenő eszközökre koncentrálna.

A források szerint egyelőre még azt sem fektette le pontosan a cég, hogy az üzletág mely részein ad túl, az üzlet mindenesetre a brandet, illetve a hozzá kapcsolódó kutatás-fejlesztési, illetve ellátásilánc-kezelési erőforrásokat is magában foglalhatja. A Honor 2,2 és 3,7 milliárd dollár közötti összegért találhat gazdára - a vevők közül a lap értesülései alapján az említett Digital China Group tűnik a legesélyesebbnek, ugyanakkor a TCL és a Xiaomi is versenyben van. Hivatalosan egyelőre egyik fél sem kommentálta az értesüléseket.

A Honor márka számára az eladás egyértelmű előnyökkel járna, a Huawei-től elválva ugyanis nem vonatkoznának rá az Egyesült Államok kereskedelmi korlátozásai, amelyek a Huawei működését az okostelefon-piacon egyre inkább ellehetetlenítik. Először a Google ökoszisztémától kellett a kínai gyártónak elbúcsúznia, ami önmagában is fájdalmas gyomros, főként a nyugati piacokon, idén ősszel azonban saját HiSilicon Kirin processzorainak tervezésével és gyártásával is le kellett állnia, miután ahhoz partnereivel amerikai cégektől származó felszerelést is használt. Ennek megfelelően úgy tűnik, a rövidesen debütáló Huawei Mate 40 Pro lesz a gyártó utolsó készüléke, amelyben Kirin chip dolgozik.

A Honortól való megválás érezhetően visszafogná a Huawei az USA által folyamatos tűz alatt tartott okostelefonos ágazatának eladásait, miután az idei második negyedévben a Canalys becslései szerint a gyártó 55,8 millió eladott készülékének 26 százaléka, mintegy 14,6 millió darab viselt Honor logót - igaz ugyanakkor, hogy a Honor kínálatának legnagyobb részét kitevő, belépő- középszintű eszközök aránylag kis marzzsal dolgoznak. Az üzletág értékesítésével a kínai cég saját márkája alatt működő okostelefonos üzletágának megmentésére koncentrálhatna, amelyhez az eladás némi plusz tőkét is biztosíthat.