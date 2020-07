Elköszönnek a Pixel 3a okostelefonok

Kivezeti a piacról Pixel 3a okostelefonjait a Google, a vállalat az Android Police-nak hivatalosan is megerősítette, nem árulja többé az eszközöket, és azok gyártását is leállítja. Az érdeklődők külső kereskedőknél még hozzájuthatnak a telefonokhoz, legalábbis a meglévő készletek erejéig.

A fősodorbel Pixel modelleknél számottevően olcsóbb Pixel 3a és Pixel 3a XL modelleket a vállalat tavalyi Google I/O fejlesztői konferenciáján jelentette be, azok kiemelkedően jó ár-érték arányuk és a rajtuk futó, sallangmentes "vanilla" Android rendszer miatt rendkívül pozitív fogadtatásra találtak a piacon. Ennek megfelelően az eszközök következő generációját is izgatott várakozás övezte - pontosabban övezi még mindig, hiszen a Google annak dacára, hogy a 3a szériát már nem árulja, továbbra sem jelentette be az olcsóbb Pixelek következő generációját.

A Pixel 4a eszközök kapcsán rengeteg pletyka kering, azok a várakozásokkal szemben a Google idei fejlesztői konferenciáján sem mutatkoztak be, és továbbra sem tudni, mikor tervezi azok bejelentését a cég - egyes értesülések szerint a telefonok néhány héten belül megjelenhetnek, mások arról beszélnek, azokra októberig várni kell. Ez utóbbi esetben annak a lehetősége is felmerült, hogy a Google az olcsóbb modelleket a következő generációs Pixelekkel együtt jelenti be, immár nem Pixel 4a, hanem rögtön Pixel 5a néven.

Nem ez lehet ráadásul az egyetlen fontos változás a szériában, a kiszivárgott árlisták szerint ugyanis az eszköz nettó 349 dollárért lesz elérhető, 128 gigabájt tárterülettel - egyetlen méretben. Ezzel az eddig megismert XL modell eltűnhet az új generációból. A méretes tárterülettel, nyomott árral és egyetlen kijelzőmérettel a Google vélhetően az ugyancsak kiemelkedő ár-érték arányú, tavasszal bemutatkozott iPhone SE-vel igyekszik élesebben szembehelyezkedni.