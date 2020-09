Megszűnik a Firefox Send és Notes

Két szolgáltatását is megszünteti a Mozilla, a Firefox Send, illetve a Firefox Note is nyugdíjba vonul. A Firefox Send fájlküldő szolgáltatás egy ideje már nem elérhető, azt biztonsági kockázatok miatt állította le a szervezet, miután a megoldás komoly népszerűségre tett szert a malware-terjesztők körében. A Send júliusban állt le, akkor azonban a Mozilla még ideiglenes szüneteltetésről beszélt, mára azonban úgy tűnik, nem maradt elég erőforrása, hogy orvosolja a szolgáltatás körül felmerült problémákat.

A Send kísérleti verziója 2017-ben, stabil kiadása pedig tavaly márciusban jelent meg, az akár 2,5 gigabájtos fájlok továbbítását is lehetővé tette, végpontok közötti titkosítás, illetve a letöltőlinkek automatikus törlése mellett. A szolgáltatás, amelynek leállítását a Mozilla a ZDNetnek megerősítette, azért volt különösen vonzó a malware-terjesztők számára, mert a fájltovábbításhoz használt Firefox URL-eket a legtöbb vállalati rendszer alapértelmezetten megbízhatónak tekinti, így a támadásokhoz használt emialek nem akadnak fent a spamszűrökön.

A bűnözői csoportoknak a Send gyakorlatilag kész infrastruktúrát kínált, a titkosítás ráadásul a kártevőket is segített elrejteni, a hivatkozások automatikus törlése pedig az utólagos vizsgálatokat nehezítette meg. Az emiatt felmerült aggályokra válaszul a cég júliusban leállította a Sendet, mondván, abban bevezeti a biztonsági szakértők által kért kért visszaélés-jelentő rendszert, illetve a későbbiekben csak regisztrált Firefox fiókkal bejelentkezve teszi majd lehetővé a fájlküldést.

Időközben azonban újabb elbocsátási hullámot jelentett be a cég, augusztusban mintegy 250 dolgozójától volt kénytelen megválni. A Mozilla azzal indokolta a jelentős leépítést, hogy a globális koronavírus-járvány miatt nem tudta tartani korábban kitűzött üzleti terveit, ami miatt átszervezéseket is kénytelen eszközölni. Az elbocsátások a Send tatarozásán dolgozó csapatot is érintették, annak megmaradt részét pedig más projektekhez szervezte át a cég - a Sendnek így végül mennie kellett a termékportfólióból.

A Firefox jegyzetappja, a Notes is a leépítések miatt jut hasonló sorsra. A Firefox kiegészítő, illetve androidos alkalmazás formájában is elérhető, titkosított, szinkronizálható app idén októberben köszön el. A termék a Play Store-ból eltűnik, a telepített kiegészítők azonban használhatók maradnak (noha szinkronizálási funkció nélkül). A felhasználók jegyzeteiket természetesen exportálhatják az alkalmazásból.