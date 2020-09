Sokasodnak a kérdőjelek a TikTok felvásárlása körül

Nem a Microsoft kebelezi be a TikTok amerikai ágazatát, a redmondi óriás helyett az Oracle csaphat le a videós közösségi oldalra a Wall Street Journal értesülései szerint - már ha egyáltalán megvalósul az üzlet. Korábban számos vevő bejelentkezett a szolgáltatásra, az említett Microsofttól a Twitteren át a Walmartig, végül azonban úgy tűnik az Oracle nyerheti meg a licitet. A megállapodásra sok idő már nincs, Donald Trump ugyanis múlt héten világossá tette, ha legkésőbb november 12-ig nem sikerül vevőt találni az amerikai ágazatra, a TikTok az Egyesült Államokban tiltólistára kerül - ez a dátum egyébként nem elhanyagolható engedmény az eredeti, szeptember 15-re kitűzött határidőhöz képest.

A Microsoft hivatalosan is megerősítette, hogy a TikTokot fejlesztő, kínai ByteDance visszautasította vételi ajánlatát, amely az egyesült államokbeli szegmens mellett a szolgáltatás ausztráliai, kanadai és új-zélandi, ágazataira is vonatkozott. Korábban olyan pletykák is felmerültek, melyek szerint a TikTokot globálisan bekebelezné a cég, a ByteDance azonban erre sem volt nyitott.

Az Oracle-nek azonban úgy tűnik részben legalábbis sikerült megegyezésre jutnia a vállalattal - ahogy a Wall Street Journal fogalmaz, az Oracle lesz a Tiktok "bizalmas technológiai partnere" az Egyesült Államokban. A lap forrásai szerint ennek megfelelően nem azonnali felvásárlásra kell számítani - előbb-utóbb azonban amerikai tulajdonba kell, hogy kerüljenek a TikTok egyesült államokbeli operációi, noha az továbbra sem világos, az Oracle pontosan milyen konstrukcióban képzeli el a felvásárlást. Egyelőre sem az Oracle, sem a TikTok nem erősítette meg hivatalosan az értesüléseket.

A kényszerített felvásárlást Kína sem nézi jó szemmel, új szabályozásai pedig komoly akadályokat gördíthetnek az akvizíció útjába. Az ország ugyanis a közelmúltban exporttilalmat vezetett be a különböző AI termékekre és technológiákra - ami a TikTok hírfolyamainak személyre szabásáért felelős algoritmusokat is érinti. A Reuters forrásai szerint Kína inkább hagyná bedőlni a vállalat egyesült államokbeli szárnyát, mint hogy azt átadja egy amerikai cégnek , a kikényszerített eladás miatt ugyanis Kína gyengének tűnhet Washingtonnal szemben. A ByteDance ugyanakkor a Reutersnek sietett hangsúlyozni, soha nem kapott olyan megkeresést a kínai kormányzattól amely szerint bármely piacon is le kellene állítania szolgáltatását. Jelen állás szerint tehát nem kizárt, hogy a "nyugati" TikTok ág, annak kulcsfontosságú algoritmusai nélkül cserél majd gazdát.

FRISSÍTÉS

A kínai állami CGTN forrásai szerint a ByteDance végül egyik jelöltnek sem adja el a TikTokot, illetve annak forráskódját, így az Oracle is kieshet a versenyzők közül - a szolgáltatás sorsa körül tehát egyre több a kérdőjel. Bár a fentebb említett "technológiai partner" státusz nem jelent feltétlenül akvizíciót, a felvásárlás nélkül Washington álláspontja szerint a szolgáltatás nem működhet tovább az Egyesült Államokban. Mindezek fényében egyre kevésbé tűnnek elrugaszkodottnak a fentebb említett értesülések, melyek szerint Kína inkább hagyná veszni a TikTok nyugati ágát, mint hogy átadja azt az amerikai vállalatoknak. A ByteDance hivatalosan a CGTN jelentéséhez sem fűzött kommentárt.