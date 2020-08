Sokszorosára nőhet a vezetékest kiváltó mobilnet népszerűsége

Több, elsősorban a tengerentúlon működő piaci szereplő, beszállítók és elemzők egyetértenek abban, hogy a jövőben jelentős mértékben felértékelődhet a fixen bekötött, vezetékes interneteléréseket kiváltó, mobilos infrastruktúrára épülő vezeték nélküli hozzáférések (angolul fixed wireless access, azaz FWA) szerepe. Az érdekeltek szerint a trendnek kifejezetten jót tett, illetve tesz a koronavírus világjárvány, hiszen most háztartások százmilliói számára kell relatíve gyorsan, a munkavégzéshez és az otthoni tanuláshoz elengedhetetlen szélessávú internetelérést biztosítani. A szolgáltatócégeket ugyanakkor a kapacitásigény hirtelen megugrása és a cellasűrűség-növelési kényszer komoly kihívások elé állíthatja.

VAN HOVÁ NŐNI

A Counterpoint Research friss elemzése szerint az FWA szegmens növekedési terét jól jelzi, hogy jelenleg a világ háztartásállományának csak 45%-a rendelkezik vezetékes szélessávú interneteléréssel, a képletből Kínát kivéve pedig az arány még rosszabb, mindössze 28%. A kutatócég előrejelzése szerint idén év végére mintegy 60 millió háztartásban használhatnak majd FWA-elérést 4G és 5G alapokon, utóbbi technológia a hozzáférések hatodát szolgálja majd ki. A szegmens növekedési ütemére vonatkozó előrejelzés alapján 2025-re az FWA-elérések száma globálisan elérheti majd a 200 milliót - véli a kutatócég.

kültéri fwa-antennák valahol amerikában

A számokat nagyjából alátámasztják az Ericsson korábbi jelentésében szereplő előrejelzések: A svéd mobilhálózati eszközbeszállító nyár eleji riportja alapján a várakozások szerint 2025 végére az FWA kapcsolatok száma elérheti a 160 milliót, és a globális mobilhálózati adatforgalom 25 százalékát adják majd. 2019 végi becslések szerint az FWA adatforgalom a teljes globális adatforgalom mintegy 15 százaléka volt. A mostani előrejelzések szerint ez közel nyolcszorosára nő majd, és 2025-re 53 exabájtot érhet el.

A szolgáltatók számára az FWA-elérések kiépítése és üzemeltetése ugyanakkor bizonyos esetekben komoly kihívásokat jelenthet az alkalmazni kívánt közegtől (frekvenciasáv) és a népsűrűségtől függően. Így a milliméteres hullámhosszú (5G-s) frekvenciasávok használata során a cellák és a felhasználói végberendezések közti maximális távolság mindössze pár száz méter lehet, a megfelelő vételhez pedig direkt rálátás és/vagy külső antenna használata szükséges.

HA VAN RAJTA SAPKA, AZ A BAJ

Az operátorok használhatják az FWA-elérések kiszolgálásához a 6 GHz alatti sávokat is, itt jellemzően a 3,5 GHz-es úttörő 5G-s sáv lehet a befutó, ahol az állomáshoz ugyan még mindig relatíve közel kell lennie a végberendezésnek a megfelelő minőségű szélessávú kapcsolat felépüléséhez, ám a távolság és a rálátás itt már korántsem olyan kritikus tényező, mint a milliméteres hullámhosszú sávok használata esetén. Cserébe a 6 GHz alatti spektrum esetében a kapacitáskorlát válik hamar problémává, ha a cellához egyszerre túl sok, nagy forgalmat generáló kliens csatlakozik.

Az FWA kapcsolatok terjedését az egyelőre még jobbára épülőfélben lévő hálózatok mellett jelenleg még a felhasználói végberendezések (CPE-k) rendkívül borsos ára is akadályozhatja. Így például egy 5G-s kommunikációra képes, vivőaggregációt is támogató, modern otthoni router/modem kombináció ára Európában elérheti a 400-500 eurót is - igaz a kontinensen, így többek közt hazánkban a jellemzően jól kiépített vezetékes infrastruktúra miatt egyelőre nincs is meg a tömegigény a technológiára.