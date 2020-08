Kaggle mint országimázs

Magyarországi sérülékenységkutatási laboratóriumát is megnyitotta a biztonságtechnikával foglalkozó CUJO AI: az Egyesült Államokból indult vállalat eredetileg saját, az otthoni routerek elé beköthető hardverrel látta el a hálózatok kapuőrének funkcióját, mára azonban egyre több nagy internetszolgáltató routerein előre telepítve érkezik - gépi tanulás alapú hálózatvédelmi megoldása pedig rövidesen az európai szolgáltatók eszközein is feltűnik majd.

A magyarországi terjeszkedés különösen érdekes, a cég ugyanis nem földrajzi elhelyezkedése miatt vette hazánkat célkeresztjébe, egyszerűen itt találta meg az igényeihez legjobb gépi tanulási szakértőt, Takács Gábor adatbányász személyében, aki a Chief Data Scientist pozíciót tölti be a cégnél. Az egymásra találásnak pedig nem a szokott csatornák, mint a LinkedIn, hanem a Kaggle gépi tanulási közösség ranglistája ágyazott meg.

FOLYAMATOSAN OKOSODÓ VÉDELEM

De mivel is foglalkozik pontosan a CUJO AI? A vállalat az internetszolgáltatókkal együttműködve, azok routereire előre telepítve kínál gépi tanulásra támaszkodó biztonsági szoftvercsomagot, amely a teljes otthoni hálózat védelmét szolgálja. A cég megoldása mára az Egyesült Államok legnagyobb szolgálatóinak routerein mintegy 20 millió háztartásban teljesít szolgálatot, amelyekben összesen 500 millió eszközt követ nyomon. A cég most az európai országokban is megkezdi tevékenységét.

A CUJO AI biztonsági szoftvereinek egyik alapvető funkciója az online tartalom-ellenőrzés és felügyelet, amely a böngészés során azonosítja, blokkolja és riasztással jelzi a potenciális veszélyt jelentő tartalmakat, legyen szó különböző malware-ekről, botnetekről vagy épp kriptobányász szoftverekről - a jelzések alapján pedig a családoknak is segít biztonságosabb online gyakorlatok elsajátításában. Az ismert, különböző kártevőket tartalmazó vagy épp phishing támadásokra kihegyezett oldalakat a rendszer azonnal blokkolja, az újabb, gyanús felületeket pedig a vállalat saját fejlesztésű gépi tanulási modelljével ellenőrzi, hogy potenciálisan rosszindulatú weblapról van-e szó.

A cég emellett hálózati biztonsági és eszközvédelmi megoldást is kínál, amely az adott hálózaton történő adatmozgást figyeli és képes blokkolni a rendellenes, illetve rosszindulatú forgalmat, vagy akár az illetéktelen hozzáférési kísérleteket is. Utóbbi funkció azért kiemelten fontos, mert a háztartásokban egyre szaporodó IoT eszközök, az IP-kameráktól az okoshűtőkig újabb és újabb támadási felületet jelentenek a hálózatokon. Az IP-kamerák védelme érthető módon különösen fontos - nem meglepő, hogy az idei év első felében is utóbbi eszközöket érte a legtöbb külső támadás. A készülékek védelméhez a rendszer szintén gépi tanulásra építve hoz létre különböző eszközprofilokat, az egyes készüléktípusok viselkedése alapján kirajzolva azok tipikus kommunikációs mintáit, ha pedig ettől jelentős eltérést tapasztal, automatikusan közbeléphet a felmerülő biztonsági kockázatok elhárítására.

A magyar csapat

Mindezek mellett a CUJO AI a személyes adatok védelméről, illetve a hálózat felhasználóinak követésének blokkolásáról is gondoskodik. A szolgáltatás a webszerverekkel történő kommunikációt, cookie-kat, a felhasználókat követő hirdetéseket, illetve a böngészős fingerprinting eljárásokat is szemmel tartja és blokkolja, minimalizálva a felfedett adatok mennyiségét. A CUJO AI által fejlesztett, a hálózatok ellenőrzésére használt algoritmusok az internetszolgáltatónál futnak, az ellenőrzött felhasználói adatforgalom pedig nem is hagyja el annak szervereit. Európában a cég adatkezelése természetesen a GDPR követelményeinek is megfelel.

A KAGGLE-RANGSOR ÉLÉRŐL A MAGYAR CUJO AI IRODÁBA

Erre már csak azért is szükség van, mert ahogy a cég magyarországi terjeszkedéséből is sejthető, közeleg a szolgáltatás európai rajtja. Ahogy fentebb is szó volt róla, a hazai iroda alapkövét a Kaggle tette le. A Google, pontosabban az Alphabet szárnyai alatt működő szolgáltatás egy online adattudós-, illetve gépi tanulás szakértői közösség, ahol a felhasználók adathalmazokat tehetnek közé, valamint annak webes adatelemző környezetében más kutatókkal is együtt dolgozhatnak, és versenyeken vehetnek részt. Ezek alapján az oldalon egy szakértői rangsor is található, amelyet a CUJO AI is górcső alá vett, hogy a lehető legjobb szakemberekkel folytathassa a terjeszkedést.

A csapat érthető módon bizonyos országokat IT-biztonsági okokból kiszűrt a listáról, a megmaradó listából a legjobb európai szakértőket kereste - így esett a választás a szűrés alapján első helyen végző Takács Gáborra, aki nem sokkal később saját ismeretségi köréből már a teljes magyar csapatot is felépítette. Takács Gábor legjobb helyezése egyébként a Kaggle teljes raglistáján a 7. volt, ami a több mint 100 ezres felhasználóbázist tekintve ugyancsak látványos teljesítmény. A CUJO AI hazai irodájában jelenleg nyolcan dolgoznak, a cég továbbá már Finnországban, Litvániában, az Egyesült Királyságban, és Hollandiában is megnyitotta irodáit, így világszerte összesen 145 szakembert foglalkoztat.

Európában a vállalat már folytatja a tárgyalásokat a legnagyobb szolgáltatókkal hálózatvédelmi megoldásának rajtja kapcsán, illetve néhány helyen már a pilot programot is indított. A tervek szerint a CUJO AI szolgáltatása már 2021 folyamán elrajtolhat az öreg kontinensen is.