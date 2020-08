Ősszel jön a Wear OS új frissítése

Az Apple után a Google is beszámolt okosórás rendszerének várható újdonságairól: az ősszel érkező Wear OS frissítéssel a vállalat gyorsabb alkalmazásindítást, és a több hasznos új funkciót vetít előre.

A küszöbön lévő OTA frissítés nagyban javítja majd a rendszer teljesítményét, illetve a telefonokkal való párosítási folyamatot is egyszerűsíti - noha ennek részleteiről a vállalat egyelőre nem beszélt. Az appok a Google ígérete szerint akár 20 százalékkal gyorsabban indulnak majd el az új verziót futtató okosórákon.

Emellett az Apple-től ismert watchOS-hez hasonlóan a Wear OS-ben is megjelenik a globális koronavírus-járványra válaszul bevezetett kézmosáskövető funkció: az rendszer a kézmosás során egy 40 másodperces időzítőt indít el, hogy a viselők meggyőződhessenek róla, elég ideig súrolják kezeiket a csap alatt.

Kubernetes és Flutter online képzésekkel indítjuk a ősz (x) Szeptemberben 8 alkalmas, 24 órás online képzéseket indítunk, melyekre most early bird kedvezménnyel lehet jelentkezni! Szeptemberben 8 alkalmas, 24 órás online képzéseket indítunk, melyekre most early bird kedvezménnyel lehet jelentkezni!

Kubernetes és Flutter online képzésekkel indítjuk a ősz (x) Szeptemberben 8 alkalmas, 24 órás online képzéseket indítunk, melyekre most early bird kedvezménnyel lehet jelentkezni!

Új időjáráselőrejelző-funkció is érkezik a platformra, a minimalista felületen egy helyen látható az aktuális hőmérséklet és időjárás, illetve a várható napi maximum és minimum hőfokok. Az edzéskövető funkciók is frissített, könnyebben kezelhető felhasználói felületet kapnak.

A Wear OS frissítésének pontos dátumát a Google még nem árulta el, mindössze annyit közölt, az az ősz folyamán érkezik - vélhetően az Android 11 rajtjának környékén. A Wear OS továbbá a közeljövőben egy sor gyártó új készülékein is feltűnik, mint az Oppo, a Xiaomi és a Suunto, illetve támogatást kap a Qualcomm legújabb Snapdragon Wear 4100 és 4100 Plus viselhető eszközökbe szánt chipsetjeihez is.