Megérkezett a watchOS 7 nyílt bétája

Mobilos, asztali és tévés rendszerei után most a watchOS 7 nyilvános bétáját is közzétette az Apple, az okosórás szoftver egy sor újdonsággal érkezik, a fejlesztők azon már elkezdhetik tesztelni alkalmazásaikat, illetve a bátrabb felhasználók is kipróbálhatják a rendszer új képességeit, persze számolva a potenciális bugok lehetőségével.

A watchOS 7 több új, a korábbiaknál részletesebben testreszabható digitális számlapot hoz, a Cronograph Pro névre hallgató felület például tachymeter funkciót is kap, a felhasználó átlagsebességének kiszámításához. De a fejlesztők már az egyes alkalmazásaikhoz is több, a számlapra kihelyezhető komplikációt hozhatnak létre, amelyekkel a legkülönbözőbb információk helyezhetők előtérbe, az aktuális szélsebességtől a világórán át a holdfázisok követéséig. Az összeállított számlapok meg is oszthatók az ismerősökkel, akár a kedvenc chatalkalmazáson, emailen vagy megosztási linken keresztül.

A rendszer egyik legfontosabb újítása az alváskövetés, amellyel részletesen elemezhetők a felhasználó alvásmintái. Az óra gyorsulásmérővel figyeli a viselő mozgását és légzését alvás közben, amely alapján az alvás mélységére tud következtetni. A funkció által begyűjtött adatok az Apple Health alkalmazásában nézhetők végig, azok birtokában pedig a felhasználók alvási szokásai is javíthatók. Az Apple ígérete szerint attól sem kell tartani, hogy a készülék alvás közben lemerülne: amennyiben az akkumulátor töltöttsége lefekvéskor 30 százalék alatt van, az óra figyelmeztet, hogy ideje töltőre tenni.

Emellett a watchOS 7 több új edzéstípus naplózására is képes, kerékpározás közben pedig a Maps appal már kifejezetten a biciklizéshez tervezett navigáció is indítható. A rendszer továbbá a globális járványhelyzetre való tekintettel a kézmosást is felismeri, és automatikusan elindít egy 20 másodperces időzítőt, hogy a viselő minél alaposabb munkát végezzen. A 7-es főverzió nyilvános bétájának újdonságainak teljes listájáért érdemes felkeresni az Apple kapcsolódó oldalát.

Az Apple Watch első két generációját a watchOS 7 már nem támogatja, a béta (illetve később a stabil kiadás) használatához Apple Watch Series 3, 4, vagy 5 modellekre lesz szükség. Az új rendszer bétájának telepítésekor érdemes figyelembe venni, hogy használatához a párosított iPhone-on is az iOS 14 bétájának kell futni, továbbá a frissítést követően nem lesz lehetőség visszaváltani a stabil watchOS 6-ra. A watchOS 7 stabil verziójára idén ősszel számíthatunk.