Ígéretes okosórás SoC-ket villantott a Qualcomm

Két új okosoórás SoC-t jelentett be a Qualcomm, amelyek a 2018-ban bejelentett Snapdragon Wear 3100 platformot hivatottak leváltani. A Snapdragon Wear 4100 és 4100+ teljesítmény, illetve energiahatékonyság terén is számottevő előrelépést ígérnek. A 4100-as lapka jelenti a fő SoC-t, míg a plusz jelölés az ahhoz csomagolt segédprocesszor jelenlétére utal. Ez utóbbi tölti be a mindig aktív chip szerepét, amely az aktív használaton kívüli feladatokat hivatott alacsony fogyasztás mellett ellátni, ennek megfelelően az eszközt a gyártó az "always on" funkcionalitással érkező eszközökbe szánja.

A 4100-as lapkák végre elengedik az előd által is használt Cortex-A7 magok kezét - aminek bőven ideje volt, hiszen azokat az ARM lassan hét évvel ezelőtt jelentette be. A korosodó, 28 nanométeres csíkszélességgel készült egységek helyét 12 nanométeres gyártási eljárásra támaszkodó Cortex-A53 magok veszik át, amelyek ígéretes alapot jelentenek a következő generációs okosóráknak, még ha nem is a chipgyártó élvonalbeli, 7 nanométeres eljárását használják.

Az új SoC-kben az A53-as magokból négy darab dolgozik, 1,7 gigahertzes órajel mellett, egy Adreno A504 GPU társaságában - ez utóbbi mindjárt két generációt lép előre a Wear 3100-ban található Adreno 304-hez képest. Memóriából ugyanakkor az új chipek is csak LPDDR3-at támogatnak.

Az előddel szemben itt a modem DSP mellett egy dedikált audio DSP is helyet kapott, sőt már két ISP is található benne, amelyekkel papírforma szerint az SoC-k akár két darab 16 megapixeles kamerát is képesek lehetnek kezelni - ez alapján nem kizárt, hogy a későbbiekben unortodox, akár több kamerával felszerelt okosórák is napvilágot láthatnak. Az eszközökben egy LTE cat4 modem is található.

Összességében az elődhöz képest a Qualcomm a Wear 4100-as szériától 20 százalékos fogyasztáscsökkenést ígér, a CPU teljesítményének 85 százalékos növekedése mellett - a GPU terén pedig még látványosabb, két és félszeres előrelépés várható. A gyártók számára a platform már elérhető, így akár még idén felbukkanhatnak az első, arra építő okosórák.