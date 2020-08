Új API-t kap a Twitter

Új Twitter API-t jelentett be a közösségi óriás, amellyel több területen is megkönnyítené a fejlesztők dolgát. Az interfész kis késéssel érkezik, annak rajtját a Twitter eredetileg július közepére tervezte, ugyanakkor a szolgáltatást ért rendkívüli támadás miatt kénytelen volt halasztani.

Az új API-t a vállalat az alapoktól tervezte újra a fejlesztők visszajelzései alapján. Az eszköztől a vállalat rugalmasabb működést és sokkal jobb skálázhatóságot ígér, továbbá a későbbiekben az új funkciók bevezetésével kapcsolatos ütemterveit is részletesen közzéteszi majd. A cég API-ját 2012 óta most először írta teljesen újra.

Korábban a Twitter API három különböző ágon működött, ezek voltak az ingyenes "standard", az egyéni fejlesztőknek szánt prémium, illetve az egyedi megegyezés alapján kiosztott nagyvállalati verziók. Az API-változatok közötti migráció az egyes alkalmazások növekedésével nem igazán volt gördülékeny, sok fejlesztői erőforrást felemésztett. Mostantól a szolgáltatások terjeszkedésével egyetlen API-n belül lehet majd áttérni magasabb hozzáférési szintekre, időigényes migráció nélkül. A projekt méretétől függően így a fejlesztők az alapvető, vagy Basic, az emelt, azaz Elevated, illetve az egyedi, Custom hozzáférési szintek közül választhatnak.

A Twitter az új API-val friss "termékutakat" is kijelöl, amelyek alapján meghatározhatók a szükséges hozzáférési szintek. A kis projeketek, kezdő fejlesztők a Standard tracken indulhatnak el, illetve külön pályát kapnak az akadémiai kutatók, akik a nyilvános beszélgetések tartalmát elemzik, emellett az üzleti vonal is saját utat kap, a céggel való egyedi megállapodás alapján. A közösségi óriás egy új fejlesztői portált is elindít, amely az új API-val való ismerkedésben hivatott segíteni az érdeklődőket, valamint innen érhető el a cég ügyféltámogatási központja is.

Az új funkciók több lépcsőben csorognak majd le a fejlesztőkhöz, első körben korai hozzáférésben a cég a tweetek valós idejű streamelését, illetve a korábbi beszélgetések elemzését teszi lehetővé, továbbá az egyes tweetek online "teljesítménye" is mérhetővé válik, illetve a fontos eseményeket övező posztok is részletesebben követhetők lesznek. Emellett a fejlesztők bármelyik fiók nyilvános tweetjeit felderíthetik majd. Az fenti képességek már a Basic hozzáférési szinten elérhetők lesznek. Egyelőre az újraépített API a korábbi fejlesztői interfésszel párhuzamosan lesz Early Access címkével hozzáférhető, a későbbiekben viszont teljesen leváltja majd a korosodó eszközt.