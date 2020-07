Több tucat ismert személyiség Twitter üzenetei szivárogtak ki

Újabb részletek derültek ki a Twittert ért múlt heti támadás kapcsán, a közösségi oldal szerint az elkövetők összesen 36 ismert, nagy követőbázissal rendelkező felhasználó privát üzeneteihez fértek hozzá, köztük egy holland képviselőéhez is.

A múlt heti támadás összesen 130 fiókot érintett, köztük politikusok és hírességek profiljait. A 130 fiókból 45-höz tudtak sikeresen hozzáférni a támadók, ezek követőtáboraitól pedig az egyébként hiteles profilokkal posztolva kriptopénzt próbáltak kicsalni. A Twitter néhány óra alatt tudta lezárni az érintett fiókokat, ekkorra azonban a hiszékenyebb követőktől a támadók összesen mintegy 120 ezer dollárnak megfelelő összeget gyűjtöttek be. Az ügyben a vizsgálat jelenleg is zajlik, jó eséllyel a vállalat munkatársainak lefizetésével vagy pszichológiai manipulációjával szereztek hozzáférést az elkövetők a fiókokhoz.

Mint a Twitter beszámolt róla, a fenti 36 fiók privát üzenetei mellett a támadók mind a 130 érintett profilnál megszerezték az azokhoz tartozó email címeket, telefonszámokat és további személyes adatokat. Emellett "akár" nyolc fiók esetében azok teljes adatállományát is letöltötték az elkövetők, a "Your Twitter Data" eszközzel - a Twitter szerint nem kizárt, hogy a megszerzett információkat ezután értékesíteni is megpróbálták. Az érintett fiókok gazdáival a vállalat személyesen is felvette a kapcsolatot az ügyben, azt ugyanakkor a cég sietett kiemelni, hogy a támadók nem fértek hozzá a célpontok korábbi jelszavaihoz.

A nyomozás időtartama alatt a Twitter nem közöl műszaki részleteket sem a támadás, sem pedig a felhúzott plusz védvonalak kapcsán, illetve biztonsági okokból az érintett fiókok pontos listáját sem közölte, noha az elkövetők által a profilokkal közzétett tweetekből tudható, hogy azok között Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Barack Obama, illetve Joe Biden Twitter fiókjai is ott voltak. A Twitter az FBI-jal együttműködve vizsgálja az ügyet.