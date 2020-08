Nem támogatják majd a PS4 kontrollereket a PS5 játékok

Bár a PlayStation 5 támogatja majd a megelőző konzolgenerációtól megismert DualShock 4 kontrollereket a PS4 címeknél, azok a PS5-re készült játékokkal már nem lesznek használhatók - számolt be a küszöbön lévő játékkonzol perifériáira vonatkozó blogposztjában a Sony. Utóbbiban a cég arra is figyelmeztet, nem minden már piacon lévő, PlayStation licenccel rendelkező, harmadik féltől származó kiegészítő működik majd a konzol legújabb generációjával.

A lépés bár sok játékos számára fájdalmas lehet, különösebben nem meglepő, hiszen már a PlayStation 3 vezérlőit sem lehetett továbbvinni a PS4 konzolra. Ahogy a gyártó szűkszavú magyarázatában fogalmaz, a PS5 játékok azért nem támogatják majd az előző generációs vezérlőket, mert már a DualSense kontrollerek új funkcióira támaszkodnak.

Noha a Sony nem fejtette ki, hogy pontosan mely képességekről van szó, az áprilisban bemutatkozott DualSense kontrollerek valóban komoly változásokat hoznak, frissített haptikus visszajelzéssel, illetve az L2 és R2 ravaszok esetén adaptív érzékenységgel, így a lenyomás nehézsége a játékbeli eseményekkel változhat. A kontrollerek emellett saját mikrofonrendszert is kaptak. Noha utóbbiak, főként az adaptív ravaszok valóban jelentős különbséget jelentenek a DualShock 4 modellekhez képest, utóbbiak elengedése mögött valószínűleg inkább üzleti, mint műszaki megfontolás állhat, a Sony valószínűleg igyekszik a különálló DualSense kontrollerek értékesítéseit is maximalizálni, amit érthető módon lassítana, ha az új, PS5-ös címeknél a második játékosnak elég lenne leporolni egy már meglévő, jól bevált DualShock 4 vezérlőt. A PS4-es játékoknál mindenesetre az új konzolon is használhatók maradnak a régi vezérlők.

Blogposztjában a gyártó ugyancsak siet kiemelni, hogy a speciális kiegészítők, mint a versenykormányok, arcade- vagy repülésverzérlő-joystickok továbbra is változatlanul megtartják támogatásukat mind a PS4-es, mind a PS5-ös címeknél, illetve a Platinum és Gold vezeték nélküli headsetek, illetve az USB-s és hagyományos jackes, külső felek által gyártott mikrofonos fejhallgatók is használhatók maradnak a konzollal. Emellett a PS VR-hez szánt PS Move Motion Controller és PS VR Aim Controller sem köszönnek el, azok a PS5-tel is megtartják a kompatibilitást.

A Sony gyakorlatával a rivális Microsoft eközben élesen szembehelyezkedik: igaz a cég maga sem támogatta az Xbox 360 kontrollereket az Xbox One konzolokon, ígérete szerint utóbbiak vezérlői használhatók maradnak a hamarosan érkező Xbox Series X-en is.