Bemutatkozott a PS5 kontrollere

Az elődökhöz képest alaposan átrajzolt vezérlő DualSense néven debütál.

Továbbra is rejtély, hogy néz majd ki a PlayStation 5, a Sony következő generációs játékkonzolja - a hozzá tartozó kontrollerről azonban most váratlanul lerántotta a leplet a japán gyártó. Noha a kezelőszervek pozíciója nem változott, jó ideje ez a Sony kontrollerének legátfogóbb átalakítása.

A PS5 vezérlője nevében és megjelenésében is látványos átalakuláson ment át az előző generációhoz képest: az eszköz számottevően testesebb kialakítást kapott, amely már-már az Xbox kontrollerekre hajaz, megtartva az elődről ismert gombelrendezést, illetve a touchpadet is. Mindehhez a korábbi egyszínű borítások helyett fekete-fehér színezet társul, egészen futurisztikus megjelenést kölcsönözve a készüléknek.

Az átalakításokkal átnevezés is jön, az új modell DualShock helyett DualSense néven debütál. A friss név a cég szerint az új, frissített haptikus visszajelzési képességekre utal, a kontrollerben dolgozó rezgőmotorok a gyártó ígérete alapján pontosabb visszajelzéseket adnak majd, az L2 és R2 ravaszok pedig adaptív érzékenységgel érkeznek, így a lenyomás nehézsége a játékbeli eseményekkel változhat az immerzívebb élmény érdekében.

A DualSense vezérlőbe a fentieken túl egy saját mikrofonrendszer is utat talált, így azzal headset nélkül is lehetőség van a beszélgetésre játék közben - noha ahogy a cég megjegyzi, ez inkább a rövid párbeszédekre lehet alkalmas, hosszabb meccsekhez a vállalat továbbra is a dedikált headsetek használatát javasolja. Az ugyanakkor egyelőre nem derült ki, utóbbiakhoz lesz-e saját 3,5 milliméteres aljzat az új kontrolleren. Az eszköz a megjelent fotók alapján USB-C aljzaton keresztül tölthető, ahhoz a cég "erős akkus üzemidőt" ígér, ugyanakkor ennél pontosabbat egyelőre nem árult el az egy feltöltéssel végigjátszható időtartam kapcsán. A Sony a későbbiekben további tájékoztatást ígér az új kontrollerről.