A PlayStation 5 hardveréről is lehullt a lepel

Egyelőre úgy tűnik grafikus teljesítményben az új Xbox vezet majd, de a PS5 is tartogat meglepetéseket.

Röviddel az Xbox Seriex X hardverének leleplezése után most a Sony rivális konzolja is bemutatkozott: a PlayStation 5, akárcsak versenytársa, AMD alapokon száll harcba a játékosok kegyeiért - ugyanakkor első blikkre úgy tűnik, az új Xbox valamivel izmosabbra sikerült, mint a japán gyártó készüléke.

VISSZAKÖSZÖN A ZEN

A PS5-ben egy nyolc darab, 3,5 gigahertzes maximális órajelű Zen 2 maggal operáló AMD lapka található, ez valamivel alacsonyabb frekvenciát jelent, mint az Xbox Series X hasonló magjainak 3,8 gigahertzes csúcsértéke. A GPU is egy hajszállal visszafogottabbnak tűnik, 52 helyett itt 36 CU-t találunk, noha az Xboxénál magasabb, 2,23 gigahertzes órajellel. A GPU teljesítmény így 10,28 TFLOPS-nál tetőzik - szemben a rivális kereken 12 TFLOPS-os értékével. A hardveres raytracing támogatása itt is adott.

Fontos különbség továbbá, hogy a PS5 képes lesz átcsoportosítani az erőforrásokat a CPU-ról a GPU-ra és fordítva, a játékok igényeinek megfelelően - ennek megfelelően előfordulhat, hogy egy GPU-igényes címnél például nem tudja majd elérni az eszköz a fenti maximális CPU órajelet, abból ugyanakkor a gyártó szerint ilyen esetben is csak minimális értéket farag le a rendszer. Mindehhez, épp mint az Xbox esetében, 16 gigabájt GDDR6 memória párosul.

Akárcsak a Microsoft, bejelentése során a Sony is kiemelte a 825 gigabájtos SSD jótékony hatását a játékok töltési idejére. A PS4-ből ismert merevlemezek leváltásával a PS5 vezető rendszermérnöke szerint két nagyságrenddel lesz gyorsabb a betöltés - ez egész pontosan másodpercenkénti 5,5 gigabájtot jelent, ami az új Xbox kapcsán emlegetett, 2,4 GB/s értéket is számottevően felülmúlja. Ahogy erre az Xbox kapcsán is kitértünk, ebből különösen az open world játékok profitálhatnak, amelyekben játék közben nem kell majd hosszas folyosók vagy liftes utazások mögé rejteni az új területek betöltését, illetve a gyorsabb utazás is lehetővé válik majd azokban.

Akárcsak az Xboxnál, a tárhely bővítésére itt is lehetőség van, a Sony ugyanakkor nem hagyatkozik egyedi szabványra építő bővítőkártyákra, az M.2-es SSD-kkel lesz megtoldható - persze azért nem akármilyennel. A rendszer csak azokat a modelleket támogatja majd, amelyek a PS5 belső SSD-jéhez hasonlóan képesek az 5,5 GB/s tempóra - a Sony várhatóan közzétesz majd egy listát a támogatott modellekről. Emellett a PS5 is támogatja majd a külső USB tárolók csatlakoztatását, illetve 4K Blu-Ray meghajtót is kap.

FINOMHANGOLVA

A Sony új konzolja kapcsán a valósághű hangzásra is nagy hangsúlyt fektetett, Temepest 3D Audio Tech megoldásával. Utóbbi HRTF-re (Head-Related Transfer Fucntion) épít, vagyis a hangzást a hallgató egyedi fülformájához igazítva alakítja ki, hogy az egyes hangok, játékbeli zajok forrásai térben is pontosabban kihallhatók legyenek. Miután kifejezetten összetett és számításigényes rendszerről van szó, ahhoz külön hardver is került a PS5-be. A technológiát nem csak a fülekhez, de a megfelelő végeredmény érdekében a különböző hangrendszerekhez is egyedileg kell igazítani, ezen a Sony jelenleg is dolgozik - emiatt viszont a PS5 piaci rajtjakor a megoldás nem lesz használható bármilyen otthoni hangszóróval. A cég természetesen nem várja, hogy a játékosok nekiálljanak otthon beszkennelni füleik kanyarulatait, helyette saját laboratóriumában számos jellemző fülformát elemzett, a felhasználóknak pedig az ezekhez igazított beállítások közül kell majd kiválasztani a nekik leginkább tetszőt.

Összességében az eddigi adatok alapján ismét hasonló hardverrel kerül piacra a konzolpáros, noha jelenleg úgy tűnik, grafikus megjelenítés terén legalábbis az Xbox Series X-nek van némi előnye. Az SSD sebességét tekintve ugyanakkor a PS5 vezet látványosan, amivel a kiterjedt bejárható világokban játszódó címeknél szerezhet fölényt.

Van azonban még egy fontos szempont, méghozzá a korábbi konzolgenerációkra megjelent címekkel való kompatibilitás. Ez az Xbox Series X esetében egészen az első Xboxig visszamenőleg adott, aminek bizonyára sok játékos örül majd. A PS5 is igyekszik tartani a lépést, még ha első körben nem is kínál ennyire széles körű támogatást: a cég szerint a PS4-re készült száz legnépszerűbb cím "majdnem mindegyike" játszható lesz az új modellen. A korábbi generációk játékairól a vállalat nem beszélt.