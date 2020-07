Nem támogatja a Kinect hardvereket és játékokat az Xbox Series X

Kinect támogatás nélkül érkezik a Microsoft új generációs játékkonzolja: mint Phil Spencer, a cég Xbox üzletágának vezetője blogposztjában elárulta, az Xbox Series X nem támogatja majd sem a létező Kinect kiegészítőket, sem pedig a 3D kamerához szabott játékokat.

A blogposztban Spencer részletesen taglalja, hogy a konzol egészen az első Xbox generációig visszamenőleg támogatja majd a játékokat, amit a Microsoft már sokadjára igyekszik kihangsúlyozni - a posztban azonban most először tette egyértelművé, hogy a támogatás nem terjed ki a Kinecthez készült címekre. Spencer ezt a The Verge-nek nyilatkozva külön is megerősítette, mondván "nincs mód" a Kinect hardverek és játékok támogatására az Xbox Series X-en. A készüléken, akárcsak az Xbox One X-en, nem található dedikált Kinect aljzat, illetve az ezsközök a Microsoft két éve kivezetett USB Kinect adapterével sem működnek majd.

Cserébe mind az Xbox Adaptive Controller, mind az Xbox Elite Controller használhatók lesznek az új konzollal, így nem kell feltétlenül új vezérlőkbe fektetni a többjátékos élményhez. A posztban a cég azt is igyekezett kiemelni, hogy nem akarja majd a játékosokat az új generációs konzolra kényszeríteni, az Xbox Game Studios által a következő években kiadott címek Xbox One-on is elérhetők lesznek. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az Xbox One X és Xbox One S All-Digital Edition konzolok gyártásával és kereskedelmével leáll a cég - a mezei Xbox One S viszont ott marad a termékportfólióban a későbbiekben is.

A fentiek mellett az Xbox Game Pass Ultimate előfizetőknek kifejezetten jó hírrel szolgált a vállalat: a csomag mellé szeptembertől plusz költség nélkül biztosítja majd a hozzáférést xCloud játékstreaming szolgáltatásához. Utóbbiban több mint száz Xbox Game Pass cím lesz elérhető, annak stabil rajtjakor.