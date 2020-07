Androidon és iOS-en is ingyenessé válnak a Google One biztonsági mentések

Új funkcióval bővül a Google One, a felhőszolgáltatásban már teljes biztonsági mentés tárolható az androidos készülékek mellett az iOS-es eszközökről is - ráadásul mindkét platformon teljesen ingyenesen.

A Google One szolgáltatás két évvel ezelőtt rajtolt el, az előfizetők abban a családtagokkal megosztható online tárhelyet, valós idejű terméktámogatást, illetve a Google online boltjaiban beváltható kedvezményeket kaphatnak, legkevesebb havi 2 dolláros előfizetési díj mellett. Tavaly a Google One az androidos telefonokhoz automatizált biztonsági mentéseket is bevezetett, amelyekkel az üzenetek, telepített alkalmazások, a készített fotók és videók és egyéb fontos adatok online is tárolhatók, így akkor sem vesznek el, ha a készülék valamiért használhatatlanná válik.

Most az automatizált mentési funkció az iOS-es eszközök támogatásával bővül - illetve Google-fiók birtokában minden érdeklődőnek ingyenesen elérhetővé válik, a szolgáltatáshoz tartozó tárhelykezelő eszközzel egyetemben. A megoldás értelemszerűen azokban a régiókban vehető igénybe, ahol maga a Google One is elérhető, ezen országok listája azonban meglehetősen hosszú, azon Magyarország is ott van.

Az automatikus biztonsági mentések tehát Google One tagság nélkül is beállíthatók, amihez a keresőóriás iOS-en egy új, dedikált alkalmazást is kiad. Az ingyenesen használható mentések a Google-fiókokhoz járó, 15 gigabájtos ingyenes tárterületet használják - utóbbi áttekinthetőbb kezeléséhez most a Google One app, illetve a szolgáltatás webes felülete egy új kezelőfunkcióval is bővül. Ezen keresztül követhető, hogy a Drive, Gmail, netán a Photos felületén mely fájlok foglalják a legtöbb helyet, a tárterület így könnyebben rendben tartható, illetve a fölöslegessé vált tartalmak is gyorsan törölhetők.