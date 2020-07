Megfigyelhette a rivális appok felhasználói szokásait Androidon a Google

A konkurens alkalmazások megfigyelésére használta az Android platformján begyűjtött felhasználói adatokat a Google, a The Information értesülései szerint. A cég a lap forrásai szerint a Google Mobile Servicesen keresztül gyűjtött be adatokat, többek között használati statisztikákat a rivális appokról, hogy az azokból leszűrt információkat saját szolgáltatásai fejlesztésére használja fel.

Az Android Lockbox névre hallgató program keretei között a Google egyebek mellett monitorozhatta, hogy egyes alkalmazásokat a felhasználók milyen gyakran nyitottak meg, illetve hogy mennyi ideig használták azokat egyhuzamban. Az ügyben a keresőóriás is megszólalt, beismerve, hogy valóban hozzáfért a versenytársak használati adataihoz, ugyanakkor a cég arról beszélt, a program nem csak nyilvános, de más fejlesztők is hozzáférhetnek a Google szolgáltatásain keresztül hasonló információkhoz. Ha a felhasználók az androidos eszközök kezdeti beállítása során beleegyeznek információik megosztásába a "felhasználói élmény javítása" érdekében, azokat a személyre szabottabb funkciók mellett a Google az alkalmazáshasználati szokások megfigyelésére is felhasználhatja.

A cég igyekezett kiemelni, hogy az appok használata kapcsán begyűjtött adatok teljes mértékben anonimizáltak, és nem tartalmaznak a felhasználók személyes azonosítására alkalmas információkat. A vállalat szerint továbbá a felhasználók az egyes alkalmazásokon belüli tevékenységébe a program nem ad betekintést. A The Verge-nek nyilatkozva a cég arról beszélt, az Andorid App Usage Data API már 2014 óta elérhető mind a Google, mind az Androidot célzó fejlesztők számára, az egyes appok alapvető használati adataihoz való hozzáférés, illetve saját szolgáltatásaik javítása céljából. A Google szerint az adatokhoz a cég egyedül ezen az API-n keresztül fér hozzá, azokat pedig egyebek mellett a Play Store-ban adott javaslatokhoz használja fel.

A Google szerint tehát ez a fajta adatgyűjtés korántsem titkos, ráadásul teljesen transzparens - a tevékenység azonban így is felvethet versenyügyi aggályokat. Igaz az említett API-n keresztül a cég minden fejlesztőnek lehetőséget ad a használati statisztikák hasonló követésére a felhasználók készülékein, ők azonban csak azon felhasználóknál férnek hozzá ezekhez az adatokhoz, amelyekre saját alkalmazásaik is telepítve vannak. A Google ezzel szemben minden Google Mobile Services-t futtató készülékre rálát, így nagyságrendekkel kiterjedtebb betekintést kap az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói szokásokba.

Arra a Google konkrétan nem tért ki, hogy felhasználta-e az Android Lockbox segítségével a konkurensektől beszerzett adatokat saját szolgáltatásai fejlesztésére. A céghez közel álló források szerint azonban a vállalat azzal többek között a Gmail konkurenseit is szemmel tartotta, illetve tesztelés alatt álló TikTok riválisa, a YouTube Shorts fejlesztéséhez is bevetette. A felhasználóknak lehetőségük van visszavonni az ilyen jellegű adatgyűjtésre kiadott engedélyeket, az androdios beállítások menü diagnosztikára vonatkozó pontja alatt.