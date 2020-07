Rekordnegyedévet zárt az AMD

A koronavírus-járvány dacára az AMD-nek sem lehetett oka panaszra az idei második negyedéven. A chipgyártó tegnap közzétett, az időszakra vonatkozó pénzügyi jelentése szerint bevételei 1,93 milliárd dollárra híztak, ami a megelőző év Q2-jéhez képest tekintélyes, 26 százalékos növekedést jelent - illetve egyben a cég eddigi legerősebb negyedéve. A gyártó profitja valósággal kilőtt az időszakban, a 157 millió dolláros összeg közel három és félszeres ugrás az egy évvel korábban jelentett, 35 milliós nyereséghez viszonyítva. A sikert elsősorban a notebookokba és szerverekbe szánt lapkákból befolyó, rekordösszegű bevételnek köszönheti az AMD.

HÚZTAK A NOTEBOOKPROCESSZOROK

A 2020-as második negyedévben is a Computing and Graphics divízió hozta a cégnek a bevételek oroszlánrészét, összesen mintegy 1,37 milliárd dollárt. Ez ugyancsak nagyon látványos, 45,4 százalékos növekedés a 2019-es Q2 bevételéhez viszonyítva - az üzemi nyereség azonban még tempósabban hízott, egy év alatt több mint nyolcszorosára, 200 millió dollárra. Az üzletág a notebookokos processzorokkal hasított leginkább, azokból kétszer annyit tudott eladni, mint egy évvel korábban - de általában a Ryzen chipek eladásai kifejezetten erősek voltak.

A GPU-k helyzete már nem volt ilyen fényes: noha részletes darabszámokat a cég nem közölt, azok átlagos értékesítési árai éves viszonylatban csökkentek, illetve az eladott darabszám is visszaesett valamelyest - annak dacára, hogy ezen a területen a 2019-es második negyedév sem volt kifejezetten erősnek mondható. A grafikus egységek szerényebb teljesítménye ugyanakkor a zakatoló processzoreladások mellett nem tudta megtörni az AMD lendületét.

A SZERVERCHIPEK IS JÓ FOGYTAK

Az Enterprise, Embedded and Semi-Custom üzletág, amely alá a szerverprocesszorok is tartoznak, ugyancsak visszafogottabban teljesített az időszakban, bevételei 4,4 százalékkal mérséklődtek, így 565 millió dollárnál álltak meg. Ehhez 33 milliós üzemi nyereség párosult, ami számottevő, közel 63 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábban jelentett számokhoz képest.

A visszaesés főleg a semi-custom, azaz a konzolokba szánt lapkáknak köszönhető - ez ugyanakkor az új generációs játékkonzolok, azaz a PlayStation 5 és az Xbox Series X közelgő rajtjával, illetve azok gyártásának felpörgésével a későbbiekben valószínűleg számottevően javul majd. A szerverprocesszorok ezzel szemben zakatoltak, az EPYC lapkákból a gyártó számottevően többet tudott eladni, mint egy évvel ezelőtt, duplázva a chipekből szerzett bevételeit - így ahogy az AnandTech is megjegyzi, a szerverprocesszor-piacon végre két számjegyű piacrészt tud kihasítani magának az AMD.

A gyártó tehát eddig kifejezetten jól tudott navigálni a globális koronavírus-járvány alatt, sőt még profitálni is tudott belőle, hiszen az év első felében a notebookokra nagyban megugró keresletet a világszerte széles körben elrendelt távmunka is hajtotta. Az év második felébe így derűlátóan vág bele a cég, és előrejelzéseiben már 32 százalékos éves növekedést vár a 2019-es eredményekhez viszonyítva.

Az AMD az EPYC lapkák terén a későbbiekben is erős teljesítményre számít, emellett az említett konzolok, valamint a következő hónapokban bejelentésre váró új termékek is bizakodásra adhatnak okot a vállalatnak. A Zen 3 alapú Milan EPYC lapkák várhatóan év végéhez közeledve látnak majd napvilágot, akárcsak a konzumer eszközökbe szánt, Zen 3-ra építő kliensprocesszorok. Mindezek mellett a cég pozitív kilátásait a rivális Intel körüli feszültségek is erősítik: bár a konkurens szintén erős második negyedévet produkált idén, 7 nanométeres gyártási eljárására vonatkozó terveit kénytelen volt elhalasztani, majd annak lehetősége is felmerült, hogy más cégekhez kezdi kiszervezni processzorainak tömeggyártását - a fájdalmas bejelentéseket pedig komoly átszervezés követte a vállalatnál.