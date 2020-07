Átszervezések az Intelnél, távozik a hardveres vezér

Távozik az Inteltől Dr. Venkata (Murthy) Renduchintala, a chipgyártó hardveres fejlesztéseiért felelős igazgatója. Mint a vállalat bejelentette, Dr. Venkata augusztus 3-ával köszön el a cégtől. Az igazgató távozásával párhuzamosan az Intel jelentős átszervezéseket jelentett be a vezetők körében - a lépés nem jön meglepetésként, múlt pénteken ugyanis a cég részvényei látványos zuhanásba kezdtek, miután Bob Swan vezérigazgató felvetette a lehetőséget, hogy a chipgyártó más gyártókhoz szervezné ki az általa tervezett processzorok tömegtermelését.

A bejelentést múlt héten egy kifejezetten derűlátó negyedéves pénzügyi beszámoló előzte meg, noha az Intel már ebben is kitért rá, hogy hat hónappal elhalasztja a 7 nanométeres gyártási eljárás rajtjára vonatkozó terveit. A vállalat első ilyen konzumer lapkái ezért leghamarabb 2022 végéhez közeledve láthatnak napvilágot. Bár az Intel nem közölte Dr. Venkata távozásának pontos okát, jó eséllyel az említett fennakadások állnak annak hátterében.

Dr. Venkata (Murthy) Renduchintala

A leköszönő igazgatót a cég 2016 elején a Qualcommtól csábította el, Dr. Venkata ezután a Technology Systems Architecture and Client Group élén a gyártó chipjeinek tervezésétől a gyártáson át további hardvereinek fejlesztéséig számos területért felelt. A cég a hardveres "masszívumot" most öt különálló csapatra választja szét, amelyek külön dolgoznak majd a technológiai fejlesztéseken, a mérnöki tervezésen, az architektúrára vonatkozó fejlesztéseken, a gyártáson és az ellátási lánc menedzselésén. A csapatok vezetői közvetlenül az Intel vezérigazgatójának jelentenek majd.

A Technology Development csapat vezetését Dr. Ann Kelleher kapja meg, aki egészen idáig a gyártási folyamatokért felelős vezető pozícióját töltötte be a cégnél. Dr. Kelleher felel majd a 7 és 5 nanométeres gyártási eljárások fejlesztését, Dr. Mike Mayberry a fejlesztések eddigi vezetője pedig 2020 végén esedékes nyugdíjazásáig tanácsadóként segíti majd Dr. Kelleher munkáját. Dr. Mayberry egyébként nem kevesebb mint 36 évet töltött az Intelnél.

A Manufacturing and Operations ágazat, Keyvan Esfarjani szárnyai alatt folytatja munkáját, aki eddig az NSG (Non-Volatile Memory Solutions Group) stratégiai, kapacitásbővítési és gyártási feladataiért felelt. Esfarjani mostantól a globális gyártási műveletek kezelését veszi át, illetve Dr. Kelleher korábbi munkáját folytatja. A harmadik csapat, azaz a Design Engineering élére ideiglenesen Josh Walden kerül, a pozícióra a chipgyártó továbbra is keresi a végleges jelöltet.

Az Architecture, Software and Graphics csapat vezetésében nem jön változás, az Intel architektúrális fejlesztéseken, a szoftveres stratégián, valamint a dedikált grafikai portfólión dolgozó ága továbbra is Raja Koduri vezetésével működik majd tovább. Ugyanígy az ellátási lánc kezelését a Supply Chain divízió élén a későbbiekben is Dr. Randhir Thakur vezeti majd.