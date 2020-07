Csúcsvassal és két USB-C aljzattal jön az ASUS új gamer telefonja

Harmadik generációjához ért az ASUS kifejezetten játékosoknak szánt okostelefonja: a ROG Phone 3 a gamerek fejét csúcshardverrel és egy-két kifejezetten egyedi megoldással igyekszik elcsavarni, amelyekkel más célközönséggel egész biztosan nem mernének próbálkozni a gyártók. Mindezt persze a cég a gamer termékektől megszokott feltűnő dizájnba csomagolta.

A ROG Phone 3-ban a Qualcomm egészen friss, Snapdragon 865 Plus csúcslapkája dolgozik, amely a chipgyártó jelenleg elérhető legerősebb processzora, abban egy egészen 3,1 gigahertzig tekert, illetve három 2,42 gigahertezes Cortex-A77, valamint további négy, 1,8 gigahertzes órajelű Cortex-A55 mag található, egy Adreno 650 GPU társaságában. A hőelvezetésről egy az elődénél hatszor nagyobb hűtő gondoskodik. Mindehhez 512 gigabájt UFS 3.1 tárhely párosul, illetve a RAM-mal is kifejezetten bőkezű volt a cég, akár 16 gigabájt LPDDR5 memória is választható a készülékbe.

Mindez egy 6,59 hüvelykes, 19,5:9-es képarányú, 2340x1080 felbontású AMOLED kijelző mögött található, a panel ráadásul rendkívül izmos, 144 hertzes frissítési rátával bír, ami szintén rendkívül vonzó hívószó lehet a játékosoknak. A cég külön kiemeli a kijelzőn húzódó érintésérzékelő réteg 270 hertzes frissítési rátáját is, amelynek hála 25 milliszekundumos érintési késleltetést produkál az eszköz, ami ha nem csatlakoztatott kontrollerrel folyik a játék, ugyancsak fontos szempont lehet a minél gyorsabb reakciókhoz.

A hátoldalon egy 64 megapixeles fő kamera, egy 13 megapixel felbontású, széles látószögű szenzor, illetve egy 5 megapixeles makró kamera figyel, az előlapra pedig egy 24 megapixeles szenzor jutott. A szuflát a telefonnak egy hatalmas, 6000 mAh kapacitású akku biztosítja, az eszközön ráadásul sokak örömére a hagyományos, 3,5 milliméteres audio jacknek is jutott hely. Ezen kívül unortodox módon mindjárt két USB-C aljzatot is találunk a ROG Phone 3-on, egyiket a szokott helyen a telefon alján, másikat pedig a készülék oldalán, ez a kiegészítők csatlakoztatásához jöhet jól, mint a kontrollerek vagy épp az aktív hűtést biztosító külső ventilátorok. Az eszköz oldalain a vezérléshez továbbá plusz érintőgombok is helyet kaptak.

Az izmos vasnak egy aránylag vaskos, 9,48 milliméteres ház ad otthont, emellett a telefon jóval nehezebb az átlagnál, a maga 240 grammjával. Az Asus ROG Phone 3 várhatóan még idén nyáron piacra kerül, 12 gigabájt RAM-mal 999, 16 gigabájt RAM-mal pedig 1099 eurós árcédula mellett.