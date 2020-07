Jöhet az egységes, európai kártyás fizetési rendszer

Egységesített, "valóban európai" kártyás fizetési rendszer kidolgozását szorgalmazza Belgium, Franciaország, Németország, Spanyolország és Hollandia összesen 16 bankja. A kezdeményezést az Európai Központi Bank is támogatja, miután azzal a régió várhatóan 2022-re saját alternatívához juthat a piacot javarészt uraló MasterCard és Visa kártyatársaságok mellett.

Az European Payments Initiative, vagy röviden EPI névre hallgató projekt célja, hogy új, szabványos fizetési rendszert hozzon létre, amelyhez a vásárlók és kereskedők számára is elérhető kártya és digitális tárca is tartozik. A megoldás minden tranzakciótípust lefedne, a fizikai boltokban történő vásárlásoktól az online fizetésen és pénzfelvételen át személyek közötti, a peer-to-peer tranzakciókig, a meglévő nemzetközi fizetési megoldások mellett. Az EPI-hez csatlakozó bankok között a BNP Paribas, a Deutsche Bank, az INg, az UniCredit, a BBVA, a Commerzbank, a Santander és a Societe Generale is ott van, és további fizetési szolgáltatók csatlakozását is várják.

Bár ahogy közleményében az Európai Központi Bank is kiemeli, az elmúlt években egyre biztonságosabb és hatékonyabb lett az integrált, európai fizetési piac, a SEPA (Single Euro Payments Area) páneurópai infrastruktúráinak hála, ennek ellenére a fizetési módok továbbra is Európa-szerte rendkívül sokfélék, legyen szó online, vagy hagyományos üzletben történő vásárlásról. Bár számos országban terjednek a különböző mobiltárcákhoz hasonló innovatív megoldások, sok esetben azok csak az adott országban használhatók.

Az EPI az egy-egy országra korlátozódó kártyarendszereket egy egységes, kártyával és digitális tárcával váltaná fel, amely egész Európában használható, és megszünteti a jelenleg fennálló fragmentációt. Miután a megoldás a SEPA Instant Credt Transfer rendszerére épít, a már meglévő infrastruktúrára támaszkodhat. Az EPI a tervek szerint már 2022-ben elindulna, a projekt első lépéseként a kezdeményezők már a következő hetekben létrehoznak ahhoz egy ideiglenes vállalatot Brüsszelben.

Egy hasonló, európai fizetési rendszer szükségességét a kezdeményezés indítói szerint a koronavírus-járávny okozta krízishelyzet is bizonyítja, miután a kijárási korlátozások alatt nagyban megnőtt az online és érintésmentes vásárlások száma, miközben a készpénzes fizetés visszaszorult.