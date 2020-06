Közvetlenül a Play Store-ból lesznek indíthatók az app-előfizetések

Az Android 11 rajtjának közeledtével a Google különösebb felhajtás nélkül a Play Store-ban is fontos újítást kezdett tesztelni - ha a funkció széles körben élesedik, az egyes appokhoz kapcsolódó előfizetések is közvetlenül az alkalmazásbolt felületéről lesznek megvásárolhatók.

A megoldásnak az Android Billing Library harmadik verziója ágyaz meg, amelyet a Google néhány hete jelentett be. A megoldással az előfizetésekre, illetve az azokat megelőző, ingyenes próbaidőszakokra való feliratkozáshoz nem kell először az appot telepíteni, majd annak sokszor bosszantó, felugró ajánlásait végigbökdösni - mind a telepítés, mind pedig a feliratkozás egyetlen gombnyomással lezavarható. Ennek megfelelően az adott app Play Store oldalán a hagyományos "telepítés" mellett egy "telepítés és a próbaidőszak indítása" gomb is feltűnik majd. Ezzel párhuzamosan az alkalmazások leírásai is bővülnek az előfizetések részleteivel, mint például az ingyenes próbaidőszak hossza, illetve a lejártát követő fizetős időszak árazása és pontos tartalma.

A megoldás a fejlesztőknek és a felhasználóknak egyaránt hasznos lehet: az alkalmazások készítői így számottevően felgyorsíthatják és kényelmesebbé tehetik az előfizetésekre és próbaidőszakokra való feliratkozásokat, ami kevesebb a folyamat közepén lemorzsolódó ügyfelet eredményez. A felhasználók számára eközben már a telepítést megelőzően jól láthatóvá válik, mely appoknál szükséges előfizetés a teljes funkciópaletta igénybevételéhez, és az pontosan milyen tartalmat kínál - illetve a hasonló szolgáltatások árazása is egyszerűbben összehasonlítható.

Folytatjuk! Duna-parti Sysadmindayt és online formátumú IT-security meetupot is rendezünk júliusban! Duna-parti Sysadmindayt és online formátumú IT-security meetupot is rendezünk júliusban!

Folytatjuk! Duna-parti Sysadmindayt és online formátumú IT-security meetupot is rendezünk júliusban!

A felhasználók a szokott módon, a Play Store Előfizetések menüjében követhetik aktív előfizetéseiket, illetve ugyanitt lehetőségük van a korábban lemondott feliratkozásokat is újra elindítani.

A vállalat a promóciós kódok működésén is csiszol, az egy-egy kód beváltását követő ingyenes időszakokat követően a fejlesztők automatikusan elindíthatják szolgáltatásaik fizetős verzióit, hacsak a felhasználó a próbaidőszak lejárta előtt nem rendelkezik másképp. A váratlan számlák elkerülése végett a Google azért emailben is figyelmezteti a felhasználókat, ha egy-egy igénybe vett szolgáltatásánál az ingyenes próbaidőszak a végéhez közeleg, illetve az alkalmazások törlésekor külön felugró üzenetben emlékeztet a kapcsolódó előfizetés lemondására.

A funkciók egyelőre tesztelés alatt állnak és csak korlátozottan érhetők el, a Google azokat várhatóan a következő hónapokban, több lépcsőben terjeszti majd ki.