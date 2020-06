A Pinteresttel száll szembe a Google új szolgáltatása

A Pinterestnek állít konkurenst a Google új, Keen néven rajtoló szolgáltatása: a terméket a keresőóriás kísérleti megoldásokkal foglalkozó Area 120 csapata hozta létre, az gépi tanulással segítene a felhasználóknak a különböző témák köré épülő tartalmak összegyűjtésében.

A virtuális kurátor alkalmazásban a felhasználónak saját maga, illetve ismerősei számára is lehetősége van gyűjteményeket - vagy "keeneket" - összeállítani, azok elérhetősége publikusra, illetve privátra is állítható. Előbbinél a gyűjteményekhez más felhasználók is hozzáadhatják saját tartalmaikat.

A különböző releváns tartalmak begyűjtéséhez a Keen a Google keresőjét, illetve gépi tanulási algoritmusokat használ, így igyekszik naprakészen tartani a gyűjteményekhez tartozó ajánlásokat. Ahogy a gépi tanulási megoldásoknál lenni szokott, minél több tartalmat ad egy-egy felhasználó gyűjteményeihez, a Keen által feldobott javaslatok is annál pontosabbak lesznek.

Hogy a projekt sikeresen tud-e a Pinterest babérjaira törni, vagy a Google számtalan elkaszált szolgáltatáskezdeménye között végzi majd, egyelőre kérdéses, mindenesetre a keresőóriás gépi tanulásban szerzett tapasztalata egész biztosan komoly fegyvertény a Keen kezében. Ha a projekt sikeresnek bizonyul, a Google valószínűleg nem elsősorban a felületén megjelenő hirdetésekből profitál majd, sokkal inkább felhasználói érdeklődési köreiről begyűjtött részletes, értékes adatokból. A szolgáltatás már webes felületen, illetve androidos alkalmazás formájában is elérhető és ingyenesen használatba is vehető.