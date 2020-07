Nem kell egyenként engedélyeztetni az 5G-s mikrocellákat

Az Európai Bizottság tegnap kiadott keretszabályozása révén jelentős könnyítést kaphatnak a nemzetközösség tagállamaiban működő mobilszolgáltatók és más, frekvencialicenccel rendelkező szervezetek, melyek 5G-s hálózatukat a milliméteres hullámhosszú frekvenciasávban (is) kívánják üzemeltetni. Ebben a sávban egymáshoz rendkívül közel lévő pontok köthetők össze vezeték nélkül, ráadásul sokszor rálátás is szükséges az antennákra - ezek elhelyezése és kialakítása kapcsán hozott egyértelmű, univerzális szabályrendszert most az unió végrehajtó szerve.

A mikrocellákhoz használt antennarendszerek fizikai és technikai paramétereinek pontos meghatározása két fontos célt szolgál. Egyrészt mivel ezeket az antennákat sűrűn kell elhelyezni a megfelelő lefedettség eléréséhez, ezért a lehető legkevésbé szabad csak kitűnniük a környezetből. Az egységes előírások emellett meghatározzák a kisméretű antennák maximális áramfogyasztását és elektromágneses sugárzását.

Utóbbit úgy lőtték be, hogy egy 5G-s mikrocella antennája a jelenleg közterületre vagy egyéb helyszínekre (például gyáregységekbe) kihelyezett kül- és beltéri Wi-Fi rendszerekhez képest kisebb sugárzást bocsássanak ki. A Bizottság közleményében hozzáteszi, a mikrocellákhoz tartozó antennák elektromágneses sugárzása jóval az alatt az EU-s határérték alatt marad, mely egyébként is az ötvened része annak a sugárzási szintnek, mely képes bármilyen hatást gyakorolni az emberi szervezetre.

Az infrastruktúra-tulajdonosok számára kifejezetten jó hír lehet, hogy a mikrocellák telepítésével kapcsolatos adminisztratív terhek jelentősen csökkenhetnek cserébe. Így a hagyományos bázisállomásoknál megszokott hosszadalmas és helyszíntől függően rendkívül körülményes engedélyeztetési eljárást megspórolhatják majd azoknál az 5G-s mikrocelláknál, melyek műszaki paramétereiket és az installációt tekintve teljesítik a Bizottság előírásait.