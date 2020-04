Az 5G-vel aktivált koronavírus az egyik legveszélyesebb álhír

A koronavírus terjedése kapcsán számos álhír és összeesküvés-elmélet látott napvilágot az elmúlt hetekben, melyek közül az egyik legnépszerűbb, hogy az 5G-s mobilhálózatok, pontosabban az 5G-s adótornyok bekapcsolásával a kormányok, illetve különféle háttérhatalmak aktivizálták a halálos vírust. Ezek az álhírek azonban rendkívül veszélyessé tudnak válni ilyen helyzetben - derül ki egy friss brit példából.

Nagy-Brianniát súlyosan érintette az elmúlt hetekben, illetve érinti most is a koronavírus-világjárvány, miután a mediterrán országokban, így elsősorban Olaszországban és Spanyolországban tapasztaltak után az angol fertőzöttek, ezzel együtt a halálesetek száma is drasztikusan megnőtt. Egy ilyen krízishelyzet többnyire melegágya az álhíreknek vagy a különböző összeesküvés-elméleteknek - ezek közül az egyik, hazánkban is legnépszerűbb teória, hogy bizonyos háttérhatalmak saját gonosz terveik részeként arra használják az 5G-s hálózatokat, hogy aktivizálják a vírust.

Hogy az egyszerre kétségbeesett és hiszékeny emberekben egy ilyen elmélet milyen hatást tud kiváltani, arra jó példa egy múlt heti birminghami eset, amikor a tűzoltókat egy lángoló bázisállomáshoz riasztották. Az EE mobilszolgáltató állomásához a tűz eloltását követően kivonuló karbantartók a tűzoltók segítségével megállapították, hogy szándékos rongálás történt.

az ee egyik 5g-s állomása (a megrongált tornyokonnem volt 5G-s antenna)

A birminghamihez kísértetiesen hasonló forgatókönyv szerint égett le egy torony az észak-angliai Merseyside-ban. A karbantartókat és az állomásokat üzemeltető csapatot országszerte több verbális és fizikai atrocitás érte az elmúlt napokban, rendszerint azt felhánytorgatva a szolgáltató vagy éppen az alvállalkozó szakembereinek, hogy ők is az emberek szisztematikus meggyilkolására játszanak.

Nagy-Britanniában a helyzet mára olyan súlyossá vált, hogy a brit kabinet és a tisztifőorvos is megszólalt a témában, kiemelve, hogy az 5G-s hálózatok bekapcsolásáról és a koronavírus terjedéséről szóló, minden alapot nélkülöző álhírek nem csak egyszerűen kárt okoznak a mobilszolgáltatóknak, hanem mint ahogy azt az utóbbi napok példái is mutatják, a rongálások révén veszélyeztetik annak a kommunikációs csatornának a stabil működését, melyre most emberek millió vannak ráutalva világszerte.

Az ügy kapcsán a brit média- és hírközlésfelügyeleti hatóság, az Ofcom közölte, hogy részben a hasonló esetek visszaszorítása érdekében fokozottan szűri a különböző médiafelületeken megjelenő álhíreket, de a szabályozó dolgát jelentősen megnehezíti, hogy a hasonló álhírek és összeesküvés-elméletek főképp a közösségi médiában terjednek, melyre a hatóságoknak vajmi kevés ráhatásuk van. A közösségi szolgáltatások üzemeltetői és moderátorai pedig nem tudnak lépést tartani az újabbnál újabb források megjelenésével.