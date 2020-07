Napszemüveggé zsugoríthatja a VR-headseteket a Facebook

A VR-headsetek az első modellek óta nem sokat karcsúsodtak, a vaskos, aránylag nehéz kialakítás pedig hosszú távon nem jelent túl kényelmes viseletet, ami a potenciális felhasználási területek körét is leszűkíti. A Facebook és leányvállalata az Oculus már jó ideje dolgozik a probléma lehetséges megoldásain, most pedig a cég fel is villantotta egyik kísérleti eszközét, amely ígéretes lépés a karcsúbb VR-szemüvegek felé vezető úton.

A jelenlegi VR szemüvegekben javarészt a kijelzőpanelek képét a viselő szemének megfelelően fókuszáló optika felel az eszközök nagy méretéért: a lencsék nem csak hogy maguk is aránylag vaskosak, azoknak a megfelelő távolságra is kell lenni a kijelzőktől. A Facebook megoldása a testes lencséket holografikus optikákkal helyettesítené. Ezek hasonlók a múzeumokban, vagy akár a bankkártyákon látható, térhatású hologramképekhez, esetükben is a lézerfény egy adott objektummal való interakciójának felvételéről van szó, noha itt ez nem egy térbeli jelenetet, hanem egy lencsét örökít meg. A holografikus optika a hagyományos lencséhez hasonlóan irányítja a felé érkező fényt, noha vaskos üveg vagy műanyag helyett egy vékony fóliát használ.

Ezt a filmréteget ugyanakkor továbbra is megfelelő távolságban kell elhelyezni a kijelzőtől, hogy a kívánt módon fókuszálhassa a képet. Ezt a távot a Facebook úgynevezett polarizációalapú optikai tereléssel faragná le - ezzel a fény iránya a többször megváltoztatható, így a kijelző és a filmréteg közötti területet többször is bejárhatja, ezáltal pedig jóval kisebb tér is elegendő a megfelelő fókusz eléréséhez.

A vállalat Facebook Reality Labs (FRL) csapata egy proof-of-concept készüléket már összerakott a technológiára építve, amely rendkívül vékony, lapos filmrétegeket használ optikaként - ezzel a kijelző teljes vastagságát kevesebb mint 9 milliméter alatt tudja tartani, miközben az eszköz a ma elérhető VR headsetekhez hasonló, 92 fokos vízszintes és 69 fokos függőleges látómezőt biztosít. A holografikus optika és a polarizációalapú optikai terelés kombinálásával a cég kutatói szerint a napszemüvegekhez hasonló méretű VR szemüvegek érkezhetnek - az eszközök amellett, hogy jóval kényelmesebb viseletet biztosítanak, új felhasználási területek előtt is utat nyithatnak. Míg egy hagyományos VR szemüveg súlya a fél kilogrammot is meghaladhatja, az FRL által készített prototípus alig 10 grammos - igaz, abban csak az egyik szem fölött található kijelző.

Az előnyöket a későbbiekben ráadásul az eszközben használt lézeres megvilágítás a gyártó szerint sokkal szélesebb színskálával spékelheti meg, a felbontást pedig az "emberi látás határára" igyekszik felskálázni a cég. Ez utóbbiak persze még viszonylag távoli tervek, a prototípus ugyanis monokróm, fekete-zöld kijelzővel operál, amelynek felbontása 1600x1200 pixel - ami egyébként már most a piacon elérhető VR headsetekéhez hasonló. A cég színes kijelzővel egyelőre csak különálló formában rendelkezik.

A kutatás tehát kifejezetten ígéretes, noha az is jól látszik, hogy a technológiára építő eszközök piaci rajtja még messze van - addig is a VR-szegmens tartalmi oldalát is van hova fejleszteni, igaz a Facebook már erre is ráfeküdt és sorozatosan kebelezi be a területtel foglalkozó játékstúdiókat.