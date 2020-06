Már letölthető az iOS 14 és iPadOS 14 fejlesztői kiadása

Szigorúan online formátumban ugyan, de idén is elrajtolt az Apple WWDC fejlesztői konferenciája: a koronavírus-járvány miatt online közvetítésekbe száműzött bejelentések fontos újdonságokat hoztak, az iOS, iPadOS, illetve a macOS háza táján is. Az ostor persze esemény az esemény végén csattant, elmúlt 15 év talán legfontosabb bejelentésével, miszerint a cég Mac számítógépeiben is saját fejlesztésű, ARM-alapú processzoraira áll át - erről külön anyagban emlékezünk meg.

MINDEN APP EGY HELYEN

Az iOS-en a vállalat látványos átalakításokat végzett, ahogy fogalmaz, ez a kezdőképernyő felületének "valaha volt legnagyobb frissítése". Az egyik fő újdonság az App Library bevezetése, amely a kezdőképernyő utolsó oldalára lapozva érhető el: itt az összes app egyetlen felületen, automatikusan kategóriákra osztva érhető el, így visszanyeshető a kezdőképernyő megszaporodó lapjainak száma. A koncepció erősen hajaz az Androidon a kezdetek óta a legtöbb alkalmazásindító felületen elérhető alkalmazásfiókra, amelyet az Apple az említett automatikus csoportosítással spékel meg, illetve az adott helyzetben hasznosnak ítélt appokat automatikusan előre helyezi. A felület tetején egy keresősáv is található.

A widgetek is okosabbak lesznek, azokat a felhasználók különböző méretekben a kezdőképernyő tetszőleges pontjaira rögzíthetik - a widgetekből ráadásul már úgynevezett Smart Stack is létrehozható, utóbbival az eszközön mindig éppen az a widget jeleníthető meg, amely az adott napszak, helyszín vagy épp tevékenység szempontjából releváns.

Végre a bejövő hívások és a Sirivel folytatott beszélgetések sem foglalják el a teljes képernyőt: előbbiek a kijelző tetején egy kompakt sávban jelennek meg, és az éppen használt app elhagyása nélkül kezelhetők, míg a Siri interakcióinak egy a képernyő alján megjelenő, animált ikon ad otthont. Szintén multitasking-barát újdonság a Picture-in-Picture mód támogatása a rendszer teljes szélességében, beleértve a FaceTime hívásokat is. Ilyenkor az adott beszélgetés, vagy épp lejátszott videó a kezdőképernyőre vagy más alkalmazásba navigálva egy kisebb ablakban követhető. Az iOS üzenetküldője is frissül, a Messagesben a felhasználók a fontosabb beszélgetéseket a lista tetejére tűzhetik ki, a csoportos beszélgetések pedig az egyes tagok megjelölésének lehetőségével, illetve kijelölt üzenetekre adható válaszokkal egészülnek ki.

A bejelentések között egy App Clips névre hallgató megoldás is helyet kapott: ez utóbbi az Android Instant Apps megoldására emlékeztet, azaz segítségével egy-egy alkalmazás teljes telepítése nélkül válnak elérhetővé annak egyes oldalai, funkciói. Az "alkalmazásszeletek" akár webes felületekről vagy bejövő üzenetekből is megoszthatók és a Sign in with Apple bejelentkeztetést is támogatják.

ZÖLDÜL A MAPS

Az Apple Mapsnél az útvonaltervező képességek erősödnek, abban már lehetőség nyílik kerékpáros útitervek létrehozására is. Ezeknél az alkalmazás a forgalom mellett azt is figyelembe veszi, van-e lépcső az adott útvonalon, illetve a felhasználónak milyen emelkedőkkel kell megküzdenie. Emellett már kifejezetten az elektromos autók számára is tervezhetők utak a térképappban, igény szerint töltőket is útba ejtve - az app természetesen azok típusával is számol. A Maps továbbá egy új, Guides névre hallgató funkciót is kap, ez egy-egy város látványosságait, népszerű helyeit segít felfedezni, különböző online források, például a The Washington Post vagy az AllTrails ajánlásai alapján.

Az iOS 14 az adatvédelmi fegyvertárat is bővíti: már minden alkalmazásnak engedélyt kell kérnie a felhasználók követéséhez, a helymegosztásnál pedig lehetőség van egy-egy appal csak a hozzávetőleges földrajzi pozíciót közölni, a pontos lokáció helyett. Emellett az appok kamera- és mikrofon-hozzáféréséről is részletesebb információkat közöl a rendszer, az App Store-ban pedig az egyes appok oldalain a fejlesztőknek saját adatvédelmi gyakorlataikat is fel kell tüntetniük, mindenki számára egyszerűen érthető formában. A felhasználók továbbá már utólag is átállíthatják a különböző szolgáltatásokban meglévő fiókjaikat a Sign in with Apple bejelentkeztetési megoldásra. Az acélosabb védelem a Safari böngészőre is kiterjed, amely egy Privacy Report felülettel egészül ki, ezen pontosan követhető, hogy milyen trackereket blokkolt a böngésző, illetve az is, hogy a a felhasználó mentett jelszavai érintettek-e valamilyen adatszivárgásban.

Említést érdemel az újonnan bevezetett Translate fordítófunkció is, amely jelenleg 11 nyelvet támogat, legyen szó szöveges vagy hangalapú fordításról. Ezzel az Apple is igyekszik felépíteni saját Google Trasnlate alternatíváját, persze még időre lesz szüksége, ha komolyan versenyre akar kelni annak jóval kiterjedtebb nyelvi támogatásával.

Ugyancsak hasznos újdonság az iOS 14-ben, hogy a rendszert futtató iPhone-okkal NFC-n keresztül már bizonyos autókat is kinyithatunk, illetve el is indíthatunk - persze ha a technológiát támogató járművek is piacra kerülnek. A funkciót várhatóan első körben a jövőre érkező BMW 5 modellek támogatják majd. A digitális kulcsokat a felhaszánlók iCloudban is tárolhatják majd, így ha eszközük elveszne azt más készülékről is elérhetik - de akár iMessage-es megosztásra is lehetőség van.

iPADOS: FÓKUSZBAN A CERUZA

Ami az iPad-specifikus újításokat illeti, az iPadOS 14 is igyekszik jobban kihasználni a rendelkezésére álló képernyőfelületet, és a mezei iOS-hez hasonlóan kompakt formába helyezi át a bejövő hívásokat és a Sirit is. A keresést teljesen újraírta az Apple, azzal az adott app elhagyása nélkül van lehetőség felkutatni a készüléken található többi alkalmazást, fájlt, kontaktokat vagy épp webes tartalmakat.

Az oldalsávok a cég egy sor alkalmazásában frissülnek, beleértve a Photos, Files, Notes, Calendar és Apple Music appokat is, így egyszerűbbé téve azokban a navigációt, miközben a tartalmak láthatóságát is megtartja.

Az Apple Pencillel a felhasználók a "Scribble" funkciónak hála már bármilyen szövegbevitel mezőre írhatnak, abba rendszer a kézírást automatikusan felismerve viszi be a kívánt tartalmat - így rajzolás közben sem kell letenni a stylust és virtuális billentyűzetre váltani a gyors keresésekhez.

A kézírás-felismerés teljes egészében az eszközön zajlik, így a potenciálisan érzékeny információk aközben nem hagyják el az iPadet. A rendszer továbbá az írott szövegekből már képes felismerni a címeket, dátumokat vagy épp telefonszámokat, és azoknak megfelelően felajánlani a következő lépéseket a felhasználók számára, például az adott szám mentését, vagy egy esemény hozzáadását a naptárhoz. A kézírás-felismerést a cég egyelőre angol, illetve kínai nyelveken támogatja.

Az iPadek AR képességei is bővülnek: az ARKit 4-gyel új, mélységérzékelésre szánt Depth API érkezik, amellyel a fejlesztők a precíz mélységinformációkhoz férhetnek hozzá. Az Apple ígérete szerint ez olyan funkcióknak enged utat, mint a felhasználóra valós időben, precízen igazodó virtuális ruhadarabok az AR-ruhapróbák során, vagy épp egy szobában falak virtuális átszínezése a valódi festés előtt. Mindehhez persze a fentebb az iOS kapcsán sorolt újdonságok is párosulnak.

Az iOS és iPadOS 14 Developer Preview kiadása mától elérhető az Apple Developer Program résztvevőinek a cég fejlesztői oldalán, jövő hónapban pedig a rendszer nyilvános bétája is rajthoz áll.