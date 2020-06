Július elején a Google Plus maradéka is búcsúzik

Heteken belül a Google Plus maradéka is eltűnik a Google termékpalettájáról: bár a keresőóriás már tavaly nyugdíjazta a közösségi oldal konzumer verzióját, a vállalati kiadás továbbra is használható maradt. Rövidesen azonban utóbbi is búcsúzik, miután elkészült Currents névre hallgató utódja, amelyre a Google idén július 6-tól a megmaradt Google Plus felhasználókat is átköltözteti.

A Currents bétája tavaly áprilisban vált elérhetővé, az akárcsak szebb napokat is látott elődje, a céges kommunikációt és együttműködést hivatott segíteni. A Currents nem elhanyagolható részben a Googel Plus kódbázisára épít, és annak ismert funkcionalitását is tartalmazza: lehetőség van benne különböző posztokat létrehozni, azokat megfelelő címkékkel ellátni, alattuk pedig a felhasználók hozzászólásokat, visszajelzéseket hagyhatnak és kérdéseket is feltehetnek.

Az új szolgáltatásban a keresőóriás az egyéni felhasználók számára is jobb rálátást ad az egyes posztok utóéletére, abban bárki követheti a posztjaihoz tartozó analitikákat. A Currentst használó szervezetek vezetősége persze kiterjedtebb jogosultságokat kap, így a vállalati hírfolyamban ki is emelheti tartalmait, hogy azok biztosan eljussanak minden alkalmazotthoz. A többi posztot a szolgáltatás egyéni relevancia szerint rendezi, hogy mindenki a számára fontos tartalmakat lássa elsőként - persze keresni is lehetőség van a felületen, a posztokhoz megadott címkék segítségével, illetve időrendi sorrendbe is állítható a hírfolyam. A rendszergazdák továbbá egyedi hírfolyamokat is létrehozhatnak dolgozók bizonyos csoportjainak.

A nagyvállalati közösségi felület július 6-tól stabil kiadásban is elérhetővé válik, arra pedig a Google automatikusan elkezdi a korábbi céges Google Plus felhasználók migrálását - utóbbi folyamat várhatóan öt napot vesz majd igénybe.