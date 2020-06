Ilyen lehet a Google új TV-s ütőkártyája

Rövidesen lezárulhat egy korszak a Google-nél, lassan nyugdíjba vonulhatnak az először 2013-ban bemutatott, azóta rendkívül népszerűvé vált Chromecast médiastreaming eszközök, helyüket pedig egy új médialejátszó-platform veheti majd át - megtartva a kompatibilitást az elődökkel. Az XDA Developers jóvoltából most megjelentek az első kiszivárgott renderek a "Sabrina" kódnevű eszközről, illetve az első képernyőfotók a kezelőfelületéről.

Az eszközt, a tartozékként érkező távirányítót és a menürendszert ábrázoló, a magazin által megszerzett marketingvideó tavaly októberi, ennek megfelelően a végleges kiadás több tulajdonságában is eltérhet. Ugyanakkor a kiszivárgott képek megerősítik a korábbi értesüléseket, miszerint a Google új TV-s kütyüje Android TV-t (illetve Google TV-t) futtat majd és radikális változást hoz majd többek közt az eddigi tartalomstruktúrában.

Így a kiszivárgott fotók is megerősítik többek közt, hogy a menüstruktúra elsősorban az egyedi tartalmakra fókuszál majd, ezeket helyezi előtérbe, nem pedig hagyományos, alkalmazás-katalógust kínál, amiből a néző kiválaszthatja, hogy melyik platformon keresztül szeretne tartalmat fogyasztani. Vagyis a felhasználó ugyanazt az interfészt látja majd akkor, amikor a Netflix, a YouTube vagy éppen az HBO kínálatából választ. Az egyik felvételen megjelenik emellett az új távirányító is, melyen többek közt ott van a Google Asszisztens dedikált gombja is.

A menüstruktúrába a képek alapján a klasszikus OTT tartalmak mellett a YouTube TV révén élő adások is helyet kapnak, igaz, egyelőre csak az Egyesült Államokban képzelhető el, hogy a kütyü segítségével kényelmesen kiválthatóak legyenek a hagyományos, lineáristévé-előfizetések. Az eszközhöz tartozó távirányítóval az új tévés médialejátszó alighanem hasonlóan vezérelhető majd, mint az Amazon Fire TV vagy a Roku lejátszója - vélhetően a Google elsősorban e két eszközzel szemben igyekszik majd megerősíteni pozícióját streaming tartalomfogyasztást támogató, tévére csatlakoztatható lejátszók mezőnyében.

Az új Google tévés tartalomlejátszója valamikor a nyár során debütálhat, a pletykák szerint körülbelül 80 dolláros fogyasztói áron, vagyis 10 dollárral drágábban, mint a Chromecast-kínálat jelenlegi csúcsát képező Chromecast Ultra.