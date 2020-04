Megérkeztek az Intel új, notebookokba szánt Comet Lake processzorai

A sorozat élén lovagló Core i9-ből akár 5,3 gigahertzes csúcsórajel is kicsikarható.

Befutottak az Intel legújabb, notebookokba szánt, 45 wattos processzorai: a Comet Lake szériát bővítő eszközök egyebek mellett gamer laptopokban és hordozható munkaállomásokban is felbukkanhatnak, ahol a megfelelő hűtés mellett a gyártók némi extra órajelugrást is kifacsarhatnak belőlük.

A sorozat érén a Core i9-10980HK lapka található, nyolc maggal és tizenhat szállal - a processzor legnagyobb dobása azonban a látványos, 5,3 gigahertzes csúcsórajel. Persze ahogy az AnandTech is rámutat, hogy ezt az értéket a lapka csak az Intel bekapcsolt Thermal Velocity Boost funkciója mellett tudja két magján elérni - ehhez pedig az adott notebooknak is megfelelő hűtőrendszerrel kell rendelkeznie. A lapka jelenléte egy-egy készülékben tehát még nem garantálja, hogy annak képességei teljes mértékben ki is használhatók, ahhoz a gyártónak is biztosítania kell a hardveres támogatást.

A chip egyébként a frissen debütált sorozat többi szereplőjéhez hasonlóan 45 wattos TDP-vel rendelkezik, ugyanakkor az egyetlen, ahol ez 65 wattig is feltornázható. A chip alapórajele 2,4 gigahertz, a turbófrekvencia pedig a Thermal Velocity Boost nélkül 5,1 gigahertznél tetőzik. A processzor, akárcsak valamennyi újonnan bejelentett Comet Lake chip, DDR4-2933 támogatással érkezik.

A Core i7 família mindjárt három új taggal bővül, élükön a Core i7-10875H-val, amelyben az i9-hez hasonlóan 8 mag és 16 szál dolgozik. Az alapórajel itt 2,3 gigahertz, a csúcsérték pedig 4,9 gigahertz, amely Thermal Velocity Boost támogatással egészen 5,1-ig tornázható fel. A sor az i7-10850H-val folytatódik, itt 6 magot és 12 szálat találunk, cserébe viszont az alapfrekvenciát 2,7 gigahertznél húzta meg a gyártó, ugyancsak 4,9 és 5,1 gigahertzes csúcsórajelek mellett. A trió harmadik tagja az i7-10750H, szintén 6 maggal és 12 szállal, itt az alapórajel 2,6 gigahertz, a csúcsértékek pedig 4,8, illetve 5 gigahertz.

A listára két i5-ös modell is felfért, ezek az Core i5-10400H és a Core i5-10300H. Mindkét chipben 4 mag és 8 szál teljesít szolgálatot, előbbinél 2,6 gigahertzes alap-, és 4,6-os csúcsórajel mellett. Utóbbi chipnél ezek az értékek kicsit visszafogottabbak, 2,5 és 4,5 gigahertz. Az i5-ös lapkákról már lemaradt a Thermal Velocity Boost által kínált plusz 200 megahertzes ráadásteljesítmény. Az új lapkáknál a Thunderbolt 3 támogatása is adott, még ha nem is natívan, a széria mindenesetre kétféle TB3 vezérlőt is támogat, ezzel kicsit nagyobb mozgásteret adva a gyártópartnereknek.

Az első, az Intel új chipjeire építő notebookok már elkezdtek felbukkanni, az Intel szerint összesen több mint 100 modellben tűnnek majd fel az új lapkák, ebből több mint 30 kifejezetten könnyen hordozható, 20 milliméternél vékonyabb eszköz lesz. Több gyártó, így a Lenovo, az Acer és az MSI már április közepén piacra dobja az új processzorokkal szerelt első notebookjait, májusban pedig újabb hullám várható.