Ráncfelvarrást kaphat a Motorola Razr

Amilyen izgatott várakozás előzte meg a Motorola újjáélesztett, hajlítható kijelzős Razr okostelefonjának rajtját, olyan lehangolók voltak a készülékre érkező első gyakorlati visszajelzések: a hajlítható panel több esetben már a boltokban kiállított eszközökön is megadta magát, illetve a készülék speciális zsanérrendszere kapcsán is jöttek elő problémák, egyes esetekben már a telefon kicsomagolását követően. A vaskos árcédula mellett a középkategóriás vas sem mutatott túl jól, még ha ezen az extrém nosztalgiafaktor miatt páran túl is tudták tenni magukat - a Motorola mindenesetre néhány hete már kénytelen volt erősen faragni a készülék árából.

Most úgy tűnik a gyártó nem törődik bele az új Razr kudarcába, és abból még idén egy frissített verziót is piacra dob, amely orvosolhatja az előd gyermekbetegségeit. A Motorola már tavaly év végén megszellőztette, hogy egy 5G támogatással érkező Razr variáns piacra dobását is tervezi, most pedig az XDA Developers az anyacég Lenovo egyik képviselőjére hivatkozva a megjelenés lehetséges időpontját, illetve az új modell várható specifikációit is felfedte. A Motorola Razr második nekifutása idén szeptemerben láthat napvilágot - noha ezt érdemes némi szkepticizmussal kezelni, miután a jelenlegi modell is a bejelentés után három hónappal, idén februárban került a boltokba.

A készülékben várhatóan a Qualcomm Snapdragon 765 processzora dolgozik majd, 8 gigabájt RAM és 256 gigabájt belső tárterület mellett. A Snapdragon 765 lapka, bár továbbra sem csúcsprocesszor, számottevő előrelépés a korábbi 710-es chiphez képest, ráadásul 5G támogatással érkezik, jelentősen magasabbra pozicionálva a készüléket a korábbi modellnél. A 6-ról 8 gigabájtra növelt RAM és a duplázott tárterület is dicséretes újítás, a gyártó a pletykák szerint ráadásul az akkut is fel tudta hizlalni 2845 mAh-ra - ez még mindig nem mondható túl bőkezűnek a méretes telefon esetében, ugyanakkor így is előrelépés a korábbi, 2510 mAh-s értékhez képest. Mindezek mellett a kamerákat is felturbózza a gyártó, a hátlapra a Samsung 48 megapixeles ISOCELL Bright GM1 szenzora kerül, az előlapi notch-ba pedig várhatóan egy 20 megapixeles kamera jut.

A változásokból első pillantásra nem sok minden látszik majd, a készülék ugyanis külsőre megtartja eredeti paramétereit, mind a hajlítható "Flex View" kijelző méretét, mind az értesítéseknek szánt, becsukott állapotban is látható, kisméretű "Quick View" panelét tekintve. Remélhetőleg azonban magán a hajlítható kijelzőn és a zsanéron csiszol majd a gyártó, hogy kiküszöbölje az előd problémáit. Az Android 10-zel a fedélzetén érkező, második generációs Razr modellel a cég az XDA Developers szerint Észak-Amerika és Kína piacát célozza majd, az egyelőre nem világos, a készülék eljut-e például Európába.