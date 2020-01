Februárban kerül a boltokba a hajlítható kijelzős Motorola Razr

Egy hónapos csúszás után, először az Egyesült Államokban rajtol a készülék.

Némi csúszás után, néhány héten belül a boltokba kerül a Motorola hajlítható kijelzős okostelefonja, a Moto Razr. A vállalat február 6-ra ígéri a rajtot, legalábbis az Egyesült Államokban, más régiókban sajnos még várni kell a készülék megjelenésére. Az előrendelések már január 26-tól leadhatók. A cég így egy bő hónapot csúszott a telefonnal, eredetileg ugyanis az előrendelések indítását tavaly december 26-ra, az eszközök leszállítását pedig január 6-ra ígérte. A rivális hajtogatható modellek, azaz a Samsung Galaxy Fold és a Huawei Mate X piaci indulását elnézve ugyanakkor a mintegy négy hetes csúszás nem is tűnik túl soknak, hiszen a termékkategóriát megteremtő eszközök hosszú hónapokat késtek a piaci rajttal.

A tavaly novemberben bejelentett Moto Razr a 2004-ben megismert, hasonló nevű ikonikus előd formavilágát tartja meg, persze a "clamshell" kivitel mindkét felén végighúzódó, hajlítható kijelzővel. A készülék az Egyesült Államokban egyedül a Verizon szolgáltatói kínálatában lesz kapható, a korábban már megszellőztetett, nettó 1500 dolláros árcédulával - amely bár nagyon is borsos ár, az említett hajtogatható modellek között még így is a legalacsonyabb. Cserébe ugyanakkor a fenti riválisokénál jóval visszafogottabb hardvert is kapunk, egy Qualcomm Snapdragon 710 processzor, 6 gigabájt RAM és 128 gigabájt tárhely formájában.

Az Egyesült Államokon kívüli elérhetőségről egyelőre nem sokat tudni, a Motorola mindössze annyit közölt, a többi régióban dedikált, helyi bejelentések előzik majd meg a rajtot. A Business Insidernek nyilatkozva a cég a késés oka kapcsán mindössze annyit mondott, a vártnál nagyobb érdeklődés miatt volt kénytelen kitolni a Razr megjelenését.

Februárban tehát kiderül majd, hogy a hajtogatható modellek között eddig szokatlan, clamshell kivitel mennyire nyeri majd el a felhasználók tetszését, mindenesetre a női nadrágok kis méretű zsebeiben az eszköz biztosan könnyebben elfér majd, mint a manapság népszerű, méretes okostelefonok - és persze a nosztalgiafaktor is komoly lökést adhat a készüléknek. Az persze kérdéses, hogy mindez elég lesz-e a vaskos ár ellensúlyozására. A clamshell kialakítással mindenesetre több gyártó is kísérletezik, "kiszivárgott" képeken már a Samsungtól is láthattunk fejlesztés alatt álló, hasonló felépítésű modellt.