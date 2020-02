A Motorola Razr is a hajtogatható kijelzők gyermekbetegségeivel küzd

A hajlítható kijelzős clamshell telefon speciális zsanérrendszere és kijelzője kapcsán is felbukkantak az első problémák.

A Motorola Razr sem menekülhet a hajtogatható kijelzők gyermekbetegségei elől, alig egy-két nappal a készülék rajtja után már felbukkantak az eszköz első problémái. Az eszköz bemutatkozásakor annak összetett zsanérmechanikája, amely aránylag kényelmes helyet biztosít a kijelző behajtásához, és papírforma szerint a panel a Samsung Galaxy Foldnál tapasztalt gyűrődését is enyhíti, kifejezetten biztatónak látszott, most azonban úgy tűnik, mégsem ez lesz az új generációs clamshell-zsanérok Szent Grálja.

Elsőként a CNET vette górcső alá a készülék időtállóságát, a lap ehhez ráadásul egy automata hajtogatógépet is bevetett. Az oldal 2018-as felmérése szerint egy átlagos (amerikai) felhasználó naponta 52 alkalommal veszi elő a telefonját, ami egy évben közel 19 ezer nyitás-csukás ciklust jelent. Persze vannak akik ennél jóval gyakrabban pillantanak rá készülékeikre - az is igaz ugyanakkor, hogy a Razr külső kijelzőjének hála az értesítések gyors ellenőrzéséhez nem kell feltétlenül kinyitni a telefont. A lap így a viszonylag biztonságos 100 ezer hajtási ciklust tűzte ki célul a géppel - de csak 27 ezerig jutott, mielőtt a zsanérrendszer felmondta volna a szolgálatot. Ez az átlagos felhasználónál így kevesebb mint másfél éves használatot jelent.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy bár a hajtogatóautomata 27 ezernél feladta a harcot, kézzel továbbra is összehajtható volt a telefon némi plusz erőfeszítéssel, az ugyanakkor a CNET leírása alapján egyértelmű volt, hogy valami már nem működött megfelelően az összetett zsanérszerkezetben. A kijelző a zsanér megkínzása után is változatlanul használható maradt, noha feltűnt rajta két új, kisebb gyűrődés is. Az automata tempós nyitásai-csukásai mindenesetre nem fedik le teljesen a valós használatot, így a teszt nem jelenti feltétlenül, hogy egy bő év után az eszköz felmondja a szolgálatot.

A kilátásokat ugyanakkor nem javítja, hogy az Ars Technica több eszközről is értesült, amelyek zsanérjai már a kicsomagolást követően is észrevehetően nyikorogtak, illetve több videó is körbejárta a Twittert, amelyeken a boltokban kiállított, kijelzőiken halott pixelekből álló csíkokat viselő Razr modellek láthatók. A Motorola Razr sem mentes tehát az új technológia első problémáitól, ami most különösen fájdalmas lehet a gyártónak, miután a napokban mutatkozik be fő versenytársa, a Samsung második hajtogatható okostelefonja, amely ugyancsak clamshell kialakítást kap.