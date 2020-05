Új okostelefonos biztonsági chippel állt elő a Samsung

Új, okostelefonokba szánt biztonsági chipet jelentett be a Samsung: a S3FV9RR kódszámú eszközt a gyártó kulcsrakész megoldásként kínálja majd a partnereknek, a hozzá tartozó biztonsági szoftverrel egybecsomagolva.

A frissen bejelentett Secure Element, vagy röviden SE a gyártó ígérete szerint a bootolási folyamatok biztosítása mellett az izolált tárterületek, illetve az olyan feladatok védelmére is bevethető, mint például a mobilos bankolás és fizetés. A chip CC EAL (Common Criteria Evaluation Assurance Level) 6+ besorolást kapott, amely a mobilos komponensek által elérhető legmagasabb biztonsági fokozat.

Az eszközzel a Samsung aránylag gyorsan le tudott zongorázni egy generációváltást, a chip elődjét, a CC EAL 5+ plecsnit viselő S3K250AF-t ugyanis nem is olyan régen, februárban jelentette be. Az új modelltől a cég duplázott biztonságos tárhelykapacitást ígér, az továbbá már hardveres RoT (Root of Trust) és secure boot támogatással érkezik.

Miután önálló biztonsági chipről van szó, annak hatékonysága az adott készülék saját processzorának biztonsági teljesítményétől független, így bármilyen eszközbe beépítve azonos biztonsági szintet kínál, legyen szó csúcs- vagy belépőkategóriás telefonokról vagy akár IoT készülékekről. A Samsung új SE-jét az okostelefonok mellett többek között elektronikus útlevelekbe, illetve kriptovaluták tárolását célzó hardveres pénztárcákba szánja. A chip várhatóan az idei harmadik negyedévben jut el a gyártókhoz.