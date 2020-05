Komoly gyorsulást hoz az új SD 8.0 specifikáció

Új, SD 8.0 specifikációt jelentett be a memóriakártya-szabványokért felelős SD Association. Az SD Express kártyákat célzó technológia a jelenlegi verziónál közel négyszer gyorsabb adatátvitelt ígér, többek között a 8K videófelvételek és egyéb, nagy adatforgalommal járó műveletek előtt is utat nyitva.

Az új generációs SD Express kártyák továbbra is az NVMe Express protokollt használják, PCIe 4.0 interfésszel kombinálva. Az SD 8.0 specifikáció kétféle opciót is biztosít az adatátviteli sebesség terén: a megoldás használható kétsávos PCIe 3.0-ra, vagy egy PCIe 4.0-ra támaszkodva, itt közel 2 GB/s adatátviteli sebességet produkál, valamint két PCIe 4.0 sávval is bevethető, ebben az esetben az adott eszköz a 4 GB/s-t is megközelíti, csúcsértéke egész pontosan 3938 MB/s. Ez jókora előrelépés a korábbi generációkhoz viszonyítva, amelyek 985 MB/s csúcssebességre képesek.

Az egysávos PCIe 4.0-ra építő SD 8.0-s kártyák közel ugyanazt a fizikai kialakítást kapják, mint a korábbi, SD 7.0 specifikációnak megfelelő tárolók, azzal a különbséggel, hogy egy második érintkezősor is jut rájuk a fenti szabványok kiszolgálásához. A kétsávos variánsokra három érintkezősor kerül. A gyártók az SD Assosciation szerint egyszerűen átállhatnak a frissített specifikációkra, a kártyákkal ugyanis a létező tesztelőberendezések is változatlanul használhatók.

Az új kártyák egy sor új felhasználási mód előtt is kaput nyitnak, mint a "szuperlassított" videófelvételek, a RAW sorozatképek készítése, vagy 8K felbontású, illetve 360 fokos videórögzítés és -lejátszás. Az SD Express specifikáció SDHC, SDXC és SDUC memóriakártyákon is elérhető lesz, amelyek természetesen visszafelé kompatibilisek lesznek a korábbi olvasókkal.