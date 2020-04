Zuhanórepülésbe vitte a PC-piacot a koronavírus járvány

A szegmens majdnem 10 százalékkal zsugorodott az idei Q1-ben az IDC szerint.

Bár a COVID-19 világjárvány rengeteg dolgozót kényszerített távmunkára, a villámgyorsan felhúzott otthoni irodák, és a velük érkező asztali PC- és notebookvásárlási hullám az IDC szerint kevés volt hozzá, hogy megőrizze a PC-piac tavaly indult felívelését. A kutatócég adatai szerint a 2020-as Q1 jelentős visszaesést hozott a szegmensben, még az egyébként ugyancsak mínuszos, tavalyi első negyedévhez képest is.

Ez a teljes piacot nézve fájdalmas, 9,8 százalékos csökkenést jelent, az idei Q1-ben így összesen 53,2 millió PC talált gazdára. A visszaesés főként a járvány miatt Kínában leálló gyártósoroknak köszönhető: míg januárban még a tavalyihoz hasonló kapacitáson üzemeltek a gyárak a komponensek zöméért felelős régióban, februárban már érezte a szegmens a koronavírus miatti bezárásokat, amelyek a gyártás mellett a logisztikai ágazatokra is hatással voltak. Sok gyártó így nem tudta megfelelően kiszolgálni a távmunkázók, illetve a kijárási korlátozások idejét videójátékokkal elűző vásárlók miatt megnövekedett keresletet.

A kilátásokat rontja, hogy a járvány miatti gazdasági visszaesés a vásárlóerőre is negatív hatással lesz, az IDC szerint ugyanakkor a krízishelyzetből tanulva a vállalatok hosszabb távon is berendezkednek majd a távmunkára, és az otthoni felhasználók is jobban igyekeznek majd naprakészen tartani eszközeiket, ami ellensúlyozhatja a kieséseket.

SZINTE MINDENKINEK FÁJT A Q1

A gyártók rangsorában a Lenovo meg tudta őrizni vezető pozícióját, még úgy is, hogy 12,8 millió eladott készüléke 4,3 százalékos visszaesést jelent 2019 első negyedévéhez képest. Miután azonban a konkurensek zömét még nagyobb visszaesés sújtja, a cég piacrészét is növelni tudta 1,4 százalékponttal, így 24,1 százalékot hasított ki magának a szegmensből. A visszaesés egyébként az ázsiai csendes-óceáni térség, illetve Japán piacának köszönhető, más régiókban a vállalat növekedni is tudott a távmunkázóknak hála.

A TOP 5 ezüstérme a HP-t illeti, esetében ugyanakkor már számottevően nagyobb, 13,8 százalék volt a visszaesés, ami a gyártó piacrészéből is lecsiszolt kereken 1 százalékpontot, az így az idei Q1-ben 22 százalék volt. Az IDC szerint a csökkenés főként az ellátási lánc problémáinak tudható be. Harmadikként a Dell is felfért a dobogóra, a cég volt a TOP 5-ből az egyetlen, amely az időszakban vékonyan ugyan, de növekedni is tudott. A gyártó eladásait 1,1 százalékkal hizlalták fel a világszerte home office-ba kényszerült felhasználók, ami 10,5 millió eszközt jelent. Ezzel a cég piaci részesedése 17,6-ról 19,7 százalékra nőtt.

A negyedik hely az Acer Groupé, amely 3,4 millió eszközt adott el, 9,9 százalékkal kevesebbet mint egy évvel korábban. A vállalat a kutatócég információi alapján még időben tudott lépni, és a gyártósorok leállása előtt jelentős raktárkészleteket halmozott fel, ezzel valamelyest enyhítve a krízis negatív hatásait. A versenytársak ingadozása éppen egyensúlyban tartotta a cég piacrészét, amely akárcsak egy éve, most is 6,3 százalékon állt meg. Az ötödik pozíció az Apple-t illeti, a cupertinói óriás 3,1 millió eszközt értékesített, ami masszív, 20,7 százalékos zuhanás a 2019-es Q1-hez viszonyítva. Ez 0,8 százalékpontot nyírt le a cég piacrészéből az jelenleg 5,8 százalékon áll.

A PC-piac számára a reményteli 2019 után kifejezetten rosszul indul a 2020-as év. Tavaly a Windows 7 támogatásának vége adott lendületet a szegmensnek, idén pedig sokan a Microsoft Surface Neo, illetve további kétkijelzős eszközöktől vártak további fellendülést. A krízishelyzet miatt ugyanakkor most úgy tűnik, az említett készülékek csak jövőre látnak napvilágot.