Negatívan látják a jövőt a magyar e-kereskedők

Bevételrekorddal zárta a tavalyi évet a hazai e-kereskedelmi szektor, a piaci szereplők hangulata ennek ellenére nem felhőtlen - számol be a GKI Digital az Árukeresővel karöltve végzett felmérés alapján. A cég szerint a szektor tavalyi bruttó forgalma elérte a 625 milliárd forintot, ami éves szinten mintegy 16%-os növekedésnek felel meg, nőtt a rendelésszám is (13,2 online rendelés/fő), a kosárérték azonban 14,4 ezer forinton stagnált, illetve egyre több vevőt szipkáztak el a külföldi webshopok.

A kutatás alapján kijelenthető, hogy a felnőtt magyar internetezők mintegy 55%-a, azaz 3,3 millió fő vásárolt valamit legalább egyszer az interneten tavaly, ami szintén rekordnak számít, a magyar e-kereskedelmi szektort ezzel együtt négy éve nem látott negatív hangulat hatja át.

LÓGÓ ORRAL A JÖVŐBE

A GKI éves felmérésében külön kitér a szektort idén leginkább foglalkoztató problémákra és kihívásokra, kiemelve az online kiskereskedelmi indexet (OKI) befolyásoló legfontosabb tényezőket. Ezek sorra a következők:

A forintárfolyam további romlása esetén a kereskedők kénytelenek felfelé korrigálni az áraikon, hacsak nem akarják az ezzel járó veszteségeket száz százalékosan átvállalni. Ez a félelmek szerint - főként a nagy értékű műszaki cikkeknél - csökkentheti a rendelési gyakoriságot.

A globális gazdasági bizonytalanság kihathat a lakossági fogyasztásra is. Jóllehet a szektort közvetlenül nem érinti, de már az e-kereskedelemre is hatást gyakorol a koronavírus-fertőzés, mely legfőképpen az ellátási láncban okoz jelenleg bizonytalanságokat. Így már most kimutatható fennakadások vannak a szállítási folyamatokban, mind lakossági, mind pedig B2B (beszállítói) oldalon, különös tekintettel a Kínában gyártott termékek esetén.

A várakozások szerint lassulhat idén a munkaerőhiány miatt kialakuló bérnövekedés dinamikája, illetve emelkedésnek indulhatnak a hitelkamatok, melyek összességében a kiskereskedelmi költések csökkentését eredményezhetik.

A külföldi webáruházak hazai népszerűségének növekedése egyre nagyobb fejfájást okoz a szektor szereplői számára: Idén a felmérések szerint már mintegy kétmillióan vásárolnak külföldi webáruházból, a tavalyi éves rendelésszám pedig elérte a 17 milliót, ami a teljes belföldi rendelésszám valamivel több mint 40%-át jelenti. A jövőre változó EU-s adózási jogszabályok valamelyes kifoghatják a szelet a külföldi webshopok vitorlájából, ez ugyanakkor a várakozások szerint azt is jelentheti, hogy az idei évben még a korábbiakhoz képest is jelentősebben nőhet a külföldi webshopok Magyarországra irányuló forgalma.

A felmérés szerint azért akadnak olyan tényezők is, melyek optimizmusra adnak okot, így például két olyan, jelentős sportesemény is lesz idén (futball EB és olimpia), melyek különösen a szórakoztatóelektronikai cikkek kereskedelmének fellendülését eredményezik. Az OKI index jórészt a fenti tényezőkből eredően az elmúlt 4 év legalacsonyabb értékét vette fel: az egy éve ilyenkor még 24,3-on álló index 2020 januárjára 16,4-re esett vissza.

A GKI Digital és az Árukereső ahogy az elmúlt években, úgy idén is felhívja a figyelmeket a fontosabb logisztikai trendekre. Így például arra, hogy az online vásárlások esetén továbbra is jól tartja magát a házhoz szállítás (a tranzakciók 52%-ában jelölték meg ezt átvételi módnak a vásárlók), a csomagpontos átvételek száma pedig folyamatosan csökken (két év alatt 19%-ról 16%-ra esett vissza a részarányuk).

ERŐS TÖBBCSATORNÁS TREND

Jelentősen nőtt a személyes átvételt kérők aránya is (27%-ra), ami a GKI Digital szerint rímel arra a nemzetközi trendre, miszerint egyre több értékesítő köti össze az online és hagyományos, bolthálózati értékesítést. Egyre többen ismerik fel a szektor szereplői közül, hogy a kereskedő szempontjából a fenntartható növekedéshez előbb vagy utóbb elengedhetetlen a vásárlóval való személyes találkozás lehetőségének biztosítása, ez ráadásul a két fél közötti bizalom-építéshez és a kereskedői márka erősítéséhez is nagyban hozzájárul. Ennek jelentőségét jól jelzi, hogy a teljes hazai online kiskereskedelmi forgalom 80%-át a többcsatornás értékesítéssel dolgozó kereskedők adják - igaz, jellemzően ők egyben a legnagyobb piaci szereplők is.

A kereskedők a felmérés során értékelték a logisztikai partnereiket is. Ebből egyebek mellett kiderül, hogy bár a legtöbb csomagot a Magyar Posta logisztikai cége, az MPL szállította ki, a legjobb értékelést mégis a GLS-nek adták a webshopok tulajdonosai, míg az átadópontok esetében ezúttal is a FoxPost bizonyult a legjobbnak. Utóbbi országszerte ma már mintegy 200 csomagautomát üzemeltet, a szolgáltatást pedig egyre több magánszemély is igénybe veszi adás-vételi ügyletei (C2C) során.