A Google I/O online kiadását is lefújták

A Google a COVID-19 járvány okozta globális krízishelyzet miatt szokásos éves fejlesztői konferenciájának teljes lefújása mellett döntött.

Március elején jelentette be a Google, hogy idei Google I/O konferenciáját csak online formában tartja meg a COVID-19 járvány kockázatai miatt - most azonban úgy tűnik, a fontos fejlesztői eseményt a cég semmilyen formában nem rendezi meg.

A Google I/O-n jellemzően az Android rendszer legújabb verziójának újdonságai kapják a fő szerepet, de több más szolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztői eszközök, sőt új hardverek is terítékre kerülnek. A keresőóriás Twitteren jelentette be, hogy a konferencia idei állomását a krízishelyzet fokozódása miatt teljes egészében lefújja, így online előadásokra, közvetítésekre sem érdemes számítani. Ahogy a cég fogalmaz, fejlesztői, alkalmazottai és a helyi közösségek egészsége és biztonsága érdekében volt kénytelen meghozni a döntést, továbbá a San Francisco Bay Area térségben érvényes kijárási korlátozásokhoz is igyekszik igazodni a lépéssel.

ONLINE Scrum és gépi tanulás meetupjaink indulnak! Jelentkezik az ingyenes HWSW free!, immár online formátumban.

Nem csak a Google I/O jut hasonló sorsra: szintén március elején a vállalat Google Cloud Next konferenciája kapcsán is arról beszélt, az április elejére tervezett rendezvény csak online lesz követhető, a napokban azonban a vállalat ezt az eseményét is teljes mértékben lefújta. A Google azt is egyértelművé tette, hogy nem tervezi a rendezvényeket az év későbbi részében megtartani, sem online, sem fizikai formában. Ez utóbbi nem meglepő, hiszen egyelőre nagyon bizonytalan, hogy pontosan meddig is húzódik el a járvány okozta krízishelyzet világszerte.

Az viszont kérdéses, hogy a cég milyen formában tervezi tájékoztatni a fejlesztőket, ügyfeleket és egyéb partnereket a platformjait érintő újdonságokról, új eszközökről, bevezetés előtt álló funkciókról, netán új termékeiről. Az újításokat jó eséllyel idén egyszerű blogposztokban ismerhetjük majd meg, a szokottnál jóval visszafogottabb köntösben.

Ennél több kérdőjel gyülekezik a bejelentések időpontjai körül, a cég eredetileg május 12-14-ig tervezte megtartani a rendezvényt, arról pedig egyelőre nem beszélt, mikor teszi közzé az idén aktuális bejelentéseket.