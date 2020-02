Mainframe migrációs céget vesz a Google

A holland Cornerstone Technology csapata a Google Cloudhoz csatlakozik.

Bevásárolt a Google, pontosabban a keresőóriás felhős divíziója: a Google Cloud egy mainframe migrációval foglalkozó vállalattal, a Cornerstone Technologyval lett gazdagabb. Az akvizíció összegét a felek nem árulták el.

Egy tapasztalt csapatról van szó, a holland vállalatot 1989-ben alapították, a cég ügyfeleinek mainframe-es adatait és munkafolyamatait segít automatizáltan felhős környezetekbe mozgatni. A Google bejelentése szerint a felvásárolt cég a GCP migrációs megoldásainak fontos részét képezi majd, amelyet ügyfelei Professional Services Organization programján és partnerhálózatán keresztül is igénybe vehetnek.

A Cornerstone eszközeivel a Cobol, a PL/1 vagy az Assembler programok szolgáltatásokká bonthatók, amelyek aztán natívan futtathatók a felhőben, menedzselt, konténerizált környezetben. Ehhez a cég egy migrációs ütemtervet is készít az ügyfeleknek, amely alapján végigkövethető a teljes mainframe-környezet tervezett átalakítása, és fokozatos átköltöztetése a GCP-re, így az üzemeltetők egyszerűen tervezhetnek a folyamatokkal. A csapat továbbá az eredetileg használt programnyelveket és adatbázistípusokat tetszőleges nyelvre és típusra alakítja át, az új környezet igényeihez igazodva.

Noha friss startupoknál valószínűleg aránylag kevés mainframe-mel találkozhatunk, nagyvállalati környezetben azok továbbra is fontos feladatokat látnak el. Ahogy a ZDNet is kiemeli, a hitelkártya-tranzakciók 85 százaléka továbbra is az IBM Z mainframe-en halad keresztül. A Google az elmúlt hónapokban komoly erőforrásokat fordít arra, hogy egyszerűbbé tegye a felhős migrációt, tavaly november végén a hasonló területtel foglalkozó CloudSimple-t kebelezte be.