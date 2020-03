LiDAR-ral és touchpad támogatással jön az iPad Pro

Az Apple a táblagép mellett a Macbook Airt és a Mac Minit is ráncba szedte.

Megérkezett az iPad Pro széria idei frissítése, ezzel párhuzamosan pedig az Apple a MacBook Air, illetve Mac Mini készülékeket sem hagyta ráncfelvarrás nélkül. Az iPad Pro sorozat 11 és 12,9 hüvelykes modelljei is megújulnak, azokat a vállalat többek között új processzorral és egyedi, erősen AR fókuszú kamerarendszerrel is felszereli - illetve az iPad OS is frissül, a korábban már pletykált, hatékonyabb egérmutató funkciókkal. Ez utóbbiból a jelenleg forgalomban lévő iPadek is profitálhatnak.

ISMERŐS KÜLSŐ - ISMERŐS VAS?

Az iPad Prók dizájnja az előző generáció óta nem sokat változott, illetve az új modellek méreteikben is megegyeznek az elődökkel. A kisebb, 11 hüvelykes iPad Pro 2388x1668, míg a nagyobb, 12,9 hüvelykes modell 2732x2048 pixeles felbontással rendelkezik - látványosabb azonban a 600 nites fényerő, és a 120 hertzes frissítési ráta.

Az ismerős készülékházban a vállalat eddigi gyakorlatától és nevezéktanától szokatlan módon nem A13X Bionic, alkalmazásprocesszor dolgozik, helyette az iPad Pro előző szériájából ismert lapka ráncfelvarrott verzióját kapta, A12Z Bionic néven. A gyártó egyelőre nem árult el túl sok részletet az eszközről, így az sem világos, mekkora előrelépést jelent majd az előző modellek teljesítményéhez képest. A táblagépekbe pakolt RAM mennyiségét egyelőre homály fedi.

A kamerák terén viszont már egyértelmű az előrelépés, az új iPad Prók hátoldalán egy 12 megapixeles fő kamera, illetve egy 10 megapixeles ultraszéles látószögű lencsével szerelt szenzor is figyel, 125 fokos látómezővel, egy LED vaku és egy 3D mélységérzékelő társaságában. Nem is akármilyen érzékelőről van szó, az Apple szerint egy LiDAR szenzort sikerült az új készülékekbe gyömöszölni. Amennyiben valóban a többek között az önvezető autókból is ismert technológia került a mobileszközökbe, a fontos mérföldkövet jelent nem csak az Apple, de az iparág számára is. A LiDAR (Light Detection and Ranging) érzékelők a kibocsátott infravörös lézerimpulzusok visszaverődéseit figyelik a környező tereptárgyakról, és azok visszaérkezésének ideje alapján készítenek térképet környezetükről. Többek között az Inteltől is láthattunk már korábban kompakt, ipari LiDAR megoldásokat, ugyanakkor míg az Apple nem közöl további részleteket a szenzorról, nem zárható ki, hogy az elnevezés során a marketing szempontok játszották a fő szerepet.

Az érzékelőtől a cég mindenesetre nagy pontosságot ígér, az olyan funkciókhoz vethető be, mint a fényképeknél a tetszetős háttérelmosási effektusok, pontos távolságmérés a kamera segítségével és egy sor további AR megoldás. Az előlapon egy 7 megapixeles kamerát találunk, a Face ID azonosításhoz szükséges szenzorok mellett. Az eszközök továbbra is USB-C-n keresztül tölthetők, továbbá a MacBookokat leelőzve már Wi-Fi 6 támogatással érkeznek, valamint 4G-s verzióban is elérhetők. A kisebb modell indulóárát az Apple nettó 800 dollárnál húzta meg, míg a 12,9 hüvelykes táblagépért 1000 dolláros nettó alapárat kell kicsengetni.

ELMOSÓDIK A HATÁR AZ IPADEK ÉS A NOTEBOOKOK KÖZÖTT

A frissített hardveren kívül is hoz magával fontos újdonságokat az új generáció - ráadásul nem csak a két új iPad Pro, de a korábbi modellek számára is. Ez a frissített iPad OS, amelynek legjelentősebb újítása a touchpadek támogatása - amelyet már az Apple legújabb billentyűzetes iPad Pro tokján is megtalálunk.

A touchpadek és egérmutatók támogatásának érkezése kapcsán az utóbbi időkben számos pletykát lehetett hallani, amelyek most részben legalábbis beigazolódtak - a találgatásokkal ellentétben ugyanis nem a Macekről ismert touchpades vezérlés teljes átemeléséről van szó iPad OS-re. Helyette a touchpades gesztusokat az Apple egészen az iPades felhasználáshoz igazította, beleértve a tableteken ismert multitouch gesztusok támogatását is. A megoldás főként a sok gépelést igénylő feladatok megkönnyítését célozza, hogy azoknál a felhasználónak semmilyen funkcióhoz ne kelljen levenni a kezét a billentyűzetről.

A gyártó első, touchpaddel szerelt, iPad Prókhoz szánt billentyűzetes tokja, a Magic Keyboard for iPad Pro, amely 1 milliméteres billentyűutakat, illetve háttérvilágítással szerelt billentyűket kapott. A táblagépeket a kihajtható tok mágnesesen tartja meg, azok aljsó éle a levegőben lóg használat közben, ami oldalról az iMacekre hajazó megjelenést kölcsönöz az eszköznek. Magán a billentyűzetes tokon is találunk USB-C aljzatot, erről nem csak tölthetők a tabletek, de akár külső kijelző vagy adattároló csatlakoztatását is lehetővé teszi. A kiegészítő az előző generációs iPad Prókkal is használható.

A MACBOOK AIR ÉS A MAC MINI IS FRISSÜL

Említést érdemel továbbá, hogy az iPadeket érintő újítások mellett az Apple MacBook Air notebookját, illetve a Mac Minit is ráncba szedi. Az idei MacBook Air az Apple újratervezett, a korábbi generációnál időtállóbb, nem pillangómechanikás billentyűzetével érkezik, amelyet a cég már ugyancsak Magic Keyboardként emleget. A billentyűzet a legutóbbi MacBook Prókban debütált, és a korábbi botrányos klaviatúrák után kifejezetten pozitív fogadtatásra talált a széria vásárlói körében.

Az új MacBook Air legbarátságosabb árú kiadása 10. generációs, kétmagos Intel Core i3 processzorral, 8 gigabájt RAM-mal és 256 gigabájt SSD tárterülettel érkezik, ez utóbbi duplája a széria eddigi indulómodelljeinél látott számnak. Mindez persze igény szerint i7-es lapkáig és 2 terabájt tárhelyig is feltornázható. A notebookon két Thunderbolt 3 portot is találunk, illetve attól a gyártó 11 óra üzemidőt ígér. Az eszköz alapára nettó 1000 dollár lesz. A Mac Mini is frissül - bár a kis asztali gép fő specifikációi változatlanok maradnak, a legkisebb választható tárterületet az Apple 128-ról ugyancsak 256 gigabájtra tekeri fel. Az alapár itt marad nettó 800 dollár.