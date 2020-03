Hamarosan elveszíti a támogatást a Philips Hue Bridge első generációja

Az okosizzókhoz szánt vezérlőegység április végétől csak helyi hálózaton lesz használható.

Hamarosan elveszti a támogatást a Philips eredeti Hue Bridge v1 központi egysége, amely Zigbee hídként a vállalat okosizzói és az okostelefonos alkalmazások (vagy épp virtuális asszisztensek) közötti kommunikációt hivatott biztosítani. A gyártó idén április 30-án engedi el a készülék kezét, ezután az eszköz csak korlátozottan lesz használható, és semmilyen további frissítést nem kap - így biztonsági javításokat sem.

A lépés nem jön meglepetésként, az t a gyártó már tavaly beharangozta - a Philips a The Verge által idézett indoklása szerint azért kénytelen elengedni az első generációs központi egység kezét, mert "annak már nincsenek meg a megfelelő erőforrásai, hogy biztosítsa a rendszer evolúcióját". Noha biztosan lesznek Hue felhasználók, akiket fájdalmasan érint, hogy le kell cserélniük az eszközt ha meg akarják őrizni a teljes funkcionalitást, miután egy 2012-ben megjelent készülékről van szó, a cég magyarázata nem tűnik légből kapottnak.

Miért érdemes belevágnod a Python képzésünkbe? (x) Március 12-én Python alapozó képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett.

A vállalat a felhasználóknak az elavult modell helyet a 2015-ben megjelent Hue Bridge v2-t ajánlja, a készülék az első verzióval ellentétben már az Apple HomeKitet is támogatja - továbbá annál nem kell belátható időn belül a támogatás elvesztésétől tartani. Ezt a CNET-nek nyilatkozva a Philips is igyekezett kiemelni, mondván, nincsenek a második generációs központi egység kivezetésre vonatkozó tervei, valamint új generációs egység fejlesztésén sem dolgozik. Erre egyébként az újabb Hue izzóknál nem is feltétlenül van szükség, azok a Zigbee mellett Bluetooth kommunikációra is képesek, így a közelben lévő okostelefonokkal közvetlenül is tudnak kommunikálni.

Hasonló képességei maradnak meg az eredeti Hue Bridge-nek is, az április 30-i határidő után. Az eszköz a támogatás végével az online kapcsolatot is elveszti, így csak helyi hálózaton vezérelhetik azt a hozzá tartozó, immár legacy alkalmazásból a felhasználók. Az internetkapcsolat elvágásával a különböző virtuális asszisztensekkel sem működik majd együtt az egység, így azon keresztül sem Google Assistant, sem Amazon Alexa segítségével nem lesznek vezérelhetők a csatlakoztatott okosizzók. A felhasználóknak tehát szűk két hónapjuk van a Hue Bridge v2 beszerzésére, ha nem akarják a beérni a helyi funkciókkal.