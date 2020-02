Búcsúzik az Essential, Andy Rubin okostelefonos startupja

A vállalat nem tudott új telefonnal piacra lépni, így bezárja kapuit.

Bezárja kapuit az Andy Rubin nevével fémjelzett Essential: a sallangmentes Androidot kínáló, modulokkal kiegészíthető okostelefonjáról és persze annak rendkívül döcögős rajtjáról ismertté vált cég tavaly ősszel még úgy tűnt, lendületet kaphat, végül azonban mégis a süllyesztőben végzi.

Az Essentialt az Android atyjaként is emlegetett Andy Rubin 2015-ben alapította, a cég első - és egyetlen - okostelefonja, az Essential Phone pedig 2017-ben látott napvilágot. A készülék dizájnja akkor rendkívül előremutatónak számított, kijelző közepén lévő, kisméretű könnycsepp alakú notch-csal, titánházzal és vékony káváival. Mindehhez vanilla Android párosult, ami már a készülék megjelenése előtt komoly rajongótábort kölcsönzött a cégnek - ahogy az Ars Technica is rámutat, már a termék piacra dobása előtt is 1,2 milliárd dollárra lőtt ki a vállalat értékelése.

A rajt sajnos már nem volt ilyen fényes, a felkorbácsolt várakozásokat gyorsan csalódás követte, miután a készülék rajtja újra és újra eltolódott, többször is hetekkel odázva a megjelenést. Végül a telefon 2017 augusztusában került az első felhasználókhoz - az öröm ugyanakkor itt sem lehetett sokáig felhőtlen, ugyanis alig pár nappal az indulást követően a vállalat komoly adatvédelmi hibába futott bele, illetéktelen kezekbe juttatva számos megrendelőjének személyes okmányait. Ezután az eladások sem zakatoltak, az első fél évben a vállalat kevesebb mint 90 ezer okostelefont tudott eladni.

A gyenge értékesítések a telefon következő generációja alól is gyorsan kihúzták a szőnyeget, 2018 májusában a cég bejelentette, jegeli az Essential Phone 2-t és vevő után néz, egy esetleges felvásárlás reményében. Miután nem sikerült partnert találni az akvizícióra, a cég ugyanezen év novemberében dolgozóinak mintegy harmadától vált meg. Ezt követően az Essential jó egy évig nem hallgatott magáról, majd tavaly ősszel került ismét reflektorfénybe, miután Andy Rubin Twitteren egy újabb lehetséges telefonról osztott meg fotókat.

A képeken kisméretű, unortodox kialakítású, szokatlanul megnyújtott kijelzővel szerelt készülékek láthatók, érdekes felhasználói felülettel és színes, fényes hátlapokkal. A fotókhoz az Essential vezetője mindössze annyi kommentárt fűzött, hogy azokon egy új UI látható, "radikálisan más" kialakításhoz tervezve. Noha az Essential arról beszélt, már teszteli a rejtélyes, "Gem" néven emlegetett telefont, úgy tűnik már sosem derül ki, mik voltak a vállalat pontos tervei a koncepcióval. A cég közleményében arról beszélt, erőfeszítései dacára nem lát rá módot, hogy eljuttassák az új készüléket potenciális ügyfeleikhez - így lehúzza a rolót.

A leállással az Essential Phone frissítése is megszűnik, a február 3-i biztonsági patch volt az utolsó, amelyet a vállalat kiadott - a telefont a cég az androidos közösség kezébe adja át, akiknek ehhez GitHubon biztosít információkat. A cég által tavaly felvásárolt Newton Mail email alkalmazás egy ideig még használható lesz, április 30-án ugyanakkor ez is leáll majd.