Outlook integrációval bővül a Microsoft Teams

A kollaborációs platform legutóbbi frissítése számos új funkciót hoz, és az emailekkel is nagyobb átjárhatóságot biztosít.

Egy sor újdonsággal bővül a Teams: mint a Microsoft bejelentette, vállalati kollaborációs platformja többek között Outlook integrációval, célzott üzenetekkel és átalakított fájlmegosztással egészül ki.

A legfontosabb újítás az Outlook beépítése: az egyes Teams beszélgetéseket az aktuális ablak sarkában található "..." ikonra kattintva megjelenő menüből már egy kattintással át lehet vinni az Outlookba, majd emailben továbbítani azokat, a küldött üzenetekkel, csatolmányokkal együtt. A vállalat ígérete szerint a funkció hamarosan visszafelé is működik majd, már dolgozik rajta, hogy az Outlookban emailben folytatott egyeztetéseket a Teams felületére is át lehessen ültetni - utóbbi funkcióra a cég tervei szerint még március folyamán számíthatunk.

A frissítéssel a célzott kommunikáció is megérkezik a platformra, azzal a különböző címkékkel megjelölt felhasználóknak küldhetők üzenetek. A vállalat példájával élve, egy bolt vezetője így egyszerre üzenhet az összes pénztárosnak vagy épp az összes raktári dolgozónak. A Teams adminisztrátorok azt is szabályozhatják, adott szervezeten belül kinek van lehetősége a felhasználókhoz tartozó címkék kijelölésére, akár munkakör, földrajzi hely vagy az aktuális projekt alapján.

A SharePointra támaszkodó File felület is átalakul, a fülön lehetőség van az adott csatornában megosztott fájlok kezelésére, illetve szinkronizálására is az adott számítógépen, Windows és macOS alatt egyaránt. A felület több mint 320 fájltípusnál előnézeti képeket is biztosít, a fontosabb fájlokat lehetőség van kitűzni a felület tetejére, illetve az egy sor egyéb aprósággal is kiegészül.

Miért érdemes belevágnod a Python képzésünkbe? (x) Március 12-én Python alapozó képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett.

A videochatnek is jut a ráncfelvarrásból, a Teams meetingek már automatikusan generált, élő feliratokkal is kiegészülnek. Ez akkor jöhet jól, ha netán valamilyen zajos helyszínről kell bekapcsolódni az online találkozókba, illetve értelemszerűen ha gyengénhallók is részt vesznek a meetingen. Egyelőre a funkció csak az angol nyelvet támogatja, ugyanakkor a Microsoft a közeljövőben további nyelvek bevezetését ígéri.

Az adminisztrátorok a fentebb említett címkézés mellett a különböző Teams appokat már a Teams Admin Centerből kezelhetik, ahol a Manage Apps oldalon minden elérhető alkalmazás követhető, és tetszés szerint ki- és bekapcsolható az adott szervezet számára. A Teams mindezek mellett egy Power BI tabbal is kiegészül, ez támogatást biztosít a Power BI appok jelentéseihez is. A felhasználók ezen felül kedvenc alkalmazásaikat már a baloldali menüsávra is kitűzhetik a gyors elérés végett. A frissített Teams már elérhető, az újdonságok részletes listájáért érdemes felkeresni a Microsoft kapcsolódó blogposztját.