Frissítve: Megtámadták a Vodafone - Liberty üzletet

Bíróságon támadta meg három német piaci szereplő, a Deutsche Telekom, a Tele Columbus valamint a NetCologne az Európai Bizottság versenyügyi szervének tavalyi döntését, mely zöld utat adott a Vodafone Csoport és a Liberty Global négy európai piacra kiterjedő akvizíciós üzletének. A német távközlési piac egyes szereplői által a versenytorzító hatás miatt korábban hevesen ellenzett, 18,4 milliárd eurós összértékű felvásárlási csomag része volt a UPC Magyarország is, mely tavaly július közepe óta a Vodafone Magyarország része.

NÉMET GÁNCS

Az már az üzlet 2018-as bejelentését követően látszott, hogy nem lesz sétagalopp a német, a cseh, a magyar és a román piacot érintő folyamat végigverése elsősorban a mind közül messze a legértékesebbnek tekintett német divízió sorsa miatt. Bár a helyi versenytársak élesen kritizálták a Unitymedia beolvadását a Vodafone Németországba, végül az érintett felek némi önkéntes vállalásért cserébe zöld utat kaptak az elhúzódó versenyügyi vizsgálatok után, és az Európai Bizottság 2019. július 18-án jóváhagyta az üzletet.

Python és Appmenedzsment rendezvényekkel indítjuk a szezont (x) Február 26-27-én indul a HWSW free! ingyenes meetupsorozat, márciusban pedig 30 órás online képzéseket indítunk!

Ezt a döntést támadta meg a három, fent említett német piaci versenytárs az Európai Unió Bíróságán a jogorvoslati lehetőségekre rendelkezésre álló február 4-i határidő előtt. Tekintve, hogy az üzletet mindvégig a teljes csomagra vonatkozóan értékelték, mindez azt jelenti, hogy a bírósági döntéshozatalig egyik piacot illetően sem lehet biztosan és végérvényesen kijelenteni, hogy a Vodafone a tulajdonosa a felvásárlásban érintett Liberty leányvállalatoknak.

A három felperes szerint az Európai Bizottság tavalyi jóváhagyása lényegében újra monopolizálta a német kábeltévé-piacot, mivel a piac legnagyobb szereplője olvadt össze a második legnagyobbal. A Vodafone ugyanis a Kabel Deutschland 2013-as felvásárlását követően 13 német tartományban nyújthatott kábeltévé-szolgáltatást, míg a Liberty Global kezében lévő Unitymedia további három tartományban volt inkumbens. Az egyesüléssel a Vodafone Németország kábeltévés ügyfeleinek száma eléri a 14 milliót, ezzel a teljes piac 80%-a felett bír irányítással a szolgáltató.

A vezetékes internetpiacon valamelyest árnyaltabb a kép, itt ugyanis már a Deutsche Telekom a piacvezető szolgáltató, elsősorban kiterjedt, egyben rendkívül elavult réz, valamint épülő optikai hálózatának köszönhetően. A Vodafone és a Unitymedia egyesülésével Németországban duopol piaci helyzet alakult ki a vezetékes internetszolgáltatások szegmensében, mely minden más, jellemzően kisebb piaci szereplőt kiszoríthat a versenyből. Legalábbis így látja a NetCologne, a kölni régió egyik feltörekvő, saját FTTx-infrastruktúráján szolgáltató szereplője.

NEM ELÉG JÓ AJÁNLAT

A mintegy 2,3 millió ügyféllel rendelkező Tele Columbus álláspontja szerint az Európai Bizottság a döntést megelőző piacelemzés(ek) során nem vette kellőképpen figyelembe a német fogyasztók érdekeit, emellett több eljárási hibát is vétett a vizsgálatok elvégzésekor. Maga a vizsgálat és a döntés egyébként sem ment simán: a dán biztos, Margrethe Vestager hivatala négy döntési javaslatot is előterjesztett, melyeknek különböző, a Vodafone Németországot érintő önkéntes kötelezettségvállalások is részét képezték.

Ilyen kötelezettségvállalás - egyben az üzlet legszigorúbb feltétele - volt, hogy a cég megegyezzen a Telefónica Deutschlanddel arról, hogy a verseny élénkítése érdekében a spanyol kézben lévő multi nagykereskedelmi modellben értékesítheti az egyesülő vállalatok különböző kábeles szolgáltatásait. A Telefónica Deutscland a német vezetékes távközlési piac legkisebb, globális szereplője, piacrésze alig több mint 6%.

FRISSÍTÉS: A Vodafone Magyarország sajtóosztályán elmondták, hogy a szolgáltató nem kívánja kommentálni a németországi híreket, mivel azok a magyar piacra nem vonatkoznak.