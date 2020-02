Közösen indulnak hadba a kínai gyártók a Play Store-ral szemben

A Huawei, a Xiaomi, a Vivo és az Oppo heteken belül felvillanthatja alternatív platformját.

Összefognak a kínai óriások, és egy közösen fejlesztett, saját platformmal szállnak harcba a Google Play ökoszisztémájával - értesült a Reuters. A lap szerint a szövetségben a Huawei, a Xiaomi, az Oppo és a Vivo is ott van. Utóbbi páros, azaz az Oppo és a Vivo kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a két brand közös anyacég, a BBK Electronics zászlaja alatt működik - akárcsak a OnePlus, noha az ár-érték arány terén készülékeivel rendszerint taroló cégről nem esett szó a Reuters jelentésében.

A HUAWEI CSAK A KEZDET?

Az egyelőre hivatalosan nem megerősített összefogásból minden kínai fél profitálhat, a Google pedig egyre inkább kezdhet aggódni az androidos ökoszisztéma fölött gyakorolt uralmáért. Eddig a keresőóriásnak érdemben csak a Huaweitől kellett félnie, amely az Egyesült Államokkal való csatározás során kiszorult a Google Play ökoszisztémából, az utóbbi hónapokban pedig gőzerővel elkezdte építeni saját alternatíváját, a Huawei Mobile Servicest, röviden HMS-t.

Bár szövetség többi tagját papírforma szerint jelenleg nem érintik olyan korlátozások, mint a Huaweit, a legnagyobb kínai okostelefon-gyártó precedensét látva nem csoda, ha a saját bőrükért is elkezdtek aggódni, hiszen egy újabb elnöki rendelet őket is gyorsan kiebrudalhatja a Google ökoszisztémájából. Ez különösen a Xiaominak lenne fájdalmas, amelynek nyugati terjeszkedése éppen most kezd lendületet kapni, és bár az Oppo-Vivo páros elsősorban Kínában hódít, ahol a Google-tilalom mellett a felhasználókat nem érinti különösebben fájdalmasan a Play Store és a kapcsolódó szolgáltatások elvesztése, ha az említett rendelet az anyacéget célozza meg, akkor a OnePlus is pórul jár, amely már korántsem elhanyagolható mértékben támaszkodik a nyugati vásárlókra.

A cégeknek tehát közös érdekük, hogy ellenpontot, vagy ha úgy tetszik menekülőtervet készítsenek a Google-lel és az USA korlátozásaival szemben. Ezt pedig együttes erővel jóval könnyebben megtehetik. A kezdeményezés neve a Reuters forrásai szerint Global Developer Service Alliance (GDSA) lesz. A lap szerint a GDSA indulását a felek eredetileg márciusra tervezték, ám könnyen lehet, hogy ezt keresztbe húzza a koronavírus-járvány, amely miatt már az idei Mobile World Congressről is több cég visszavonulót fújt, illetve amely az LCD- és okostelefon-gyártásban is egyre nagyobb fennakadásokat okoz az országban.

A PIAC KÖZEL FELE FORDULHAT SZEMBE A GOOGLE-LEL

A Reuters úgy tudja, a platform első körben 9 régiót fed majd le, köztük Indiát, Indonéziát és Oroszországot is. A Canalys az oldal által megszólaltatott elemzői szerint a szövetségben résztvevő felek egymás régiós erősségeire is támaszkodhatnak majd, a Xiaomi például Indiában épít ki egyre erősebb felhasználóbázist, a Vivo-Oppo Délkelet-Ázsiába, a Huawei pedig Európába viheti el a platformot. Miután a négy vállalat a globális okostelefon-eladások mintegy 40,1 százalékáért felelt a tavalyi utolsó negyedévben, rendkívül erős ellenpólust képezhetnek a Google-lel szemben. A GDSA továbbá a nyugati fejlesztőknek is vonzó célpontot jelenthet, hiszen azon keresztül hatékonyabban érhetik el a korántsem elhanyagolható keleti felhasználói bázist.

Hivatalosan egyelőre sem a négy vállalat, sem a BKK Electronics nem erősítette meg a kezdeményezést, illetve a Google sem reagált az ügyben a Reuters megkeresésére. Amennyiben a cégeknek a nehézségek ellenére sikerül tartani a márciusra kitűzött határidőt, rövidesen újabb részletek derülhetnek ki a kezdeményezésről.