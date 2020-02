Visszanyesi az értesítési engedélykéréseket a Chrome 80

A böngésző a cookie-k kezelésén is szigorít, illetve a kósza HTTP tartalmakat is visszaszorítja.

Befutott a Chrome legújabb főverziója, a Chrome 80 a cookie-k, illetve a felugró értesítési engedélykérések kezelésében is fontos változásokat hoz.

A Google böngészőjében egészen mostanáig, lehetőség volt a cookie-k korlátlan betöltésére, attól függetlenül, milyen webes domén hozta azokat létre, és milyen weboldalról töltődtek be. Ez a működés értelemszerűen komoly adatvédelmi kockázatokat hordoz - a különböző hirdető és analitikai vállalatok pedig előszeretettel ki is használják. Mostantól azonban erre nem lesz ilyen könnyen lehetőségük, a Chrome ugyanis immár csak azokat az úgynevezett SameSite cookie-kat tölti be alapértelmezetten, amelyeket az aktuális oldal hozott létre. Amennyiben egy weboldal gazdája harmadik féltől származó doménekről szeretne cookie-kat betölteni, azt manuálisan kell beállítania a böngészőben.

A másik fontos változtatás az értesítési engedélykéréseket érinti: a Chrome 80-nal, a Google korábbi ígéretének megfelelően a weboldalaknak már nem lesz lehetőségük masszív felugró engedélykérések megjelenítésére, azt a Chrome-ban egy rövid "Értesítések blokkolva" üzenet váltja fel, amely egy az URL sáv bal szélén megjelenő, áthúzott csengő ikonná zsugorodik. Alapértelmezetten csak azoknál a felhasználóknál élesedik a funkció, akik az esetek túlnyomó részében blokkolják az értesítésekre vonatozó engedélykéréseket, továbbá azokon az oldalakon is aktív lesz, amelyeknél nagyon alacsony az értesítésekre rábólintók aránya. Utóbbi oldalaknál, amennyiben javulást lát a felhasználói élményben, illetve ha több felhasználó bólint rá azok értesítéseire, a Google később visszakapcsolhatja az értesítéseket.

Mindezek mellett a vállalat a bosszantó, túlságosan erőforrásigényes hirdetések visszaszorítását is igyekszik segíteni a legújabb frissítéssel. Noha az új funkciót a Google egyelőre nem tolja a felhasználók arcába, a megfelelő Chrome flaget (chrome://flags/#enable-heavy-ad-intervention) bekapcsolva automatikusan blokkolhatók a nagy mennyiségű RAM-ot vagy épp processzorteljesítményt felemésztő reklámok.

Ugyancsak említést érdemel, hogy a Chrome 80 már automatikusan HTTPS-re helyezi át az eredetileg HTTP-n betöltődő hangos és videós tartalmakat, képeknél pedig "nem biztonságos" felirattal jelzi, ha azok nem HTTPS protokollra támaszkodnak. A Chrome 81-ben várhatóan a képeknél is automatikusan HTTPS-re vált majd a böngésző, ha pedig erre nincs mód, blokkolja azokat.