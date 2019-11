Búcsút int az értesítési engedélykéréseknek a Firefox

A böngésző jövőre egy kis méretű ikonba száműzi a sokszor bosszantó, felugró kérelmeket - amelyeket felhasználóinak elsöprő többsége elutasít.

Hamarosan leszámol a felugró értesítési engedélykérésekkel a Firefox: a Mozilla a ZDNetnek elárulta, a böngésző jövő januárban érkező, 72-es főverziójából kigyomlálja a sokszor bosszantó popupokat, amelyeket egy az URL sáv mellett elhelyezett, jóval diszkrétebb ikonnal helyettesít. A megoldással a Firefox Nightly verzióit használók már találkozhattak, a stabil kiadásban azonban a fejlesztők még nem élesítették azt.

Az értesítésekre vonatkozó engedélykérések már a böngésző 2013-ban kiadott 22-es főverziója óta jelen vannak a Firefoxban, ugyanakkor a Mozilla statisztikái alapján azoknak szinte egyáltalán nem sikerült rávenni a felhasználókat, hogy bekapcsolják az oldalak értesítéseit: a cég szerint a felhasználók mintegy 97 százaléka vagy blokkolta az értesítéseket a popup megjelenését követően, vagy egyszerűen bezárta a felugró engedélykérést. Ennek fényében nem meglepő, hogy a böngésző fejlesztőcsapata inkább nem fárasztaná tovább a felhasználókat, és a megjelenő üzenetet egy az URL sáv bal szélén elhelyezett szövegbuborék ikonra cseréli, amelyet mozgó animációval teszi feltűnőbbé, ha az adott oldalnak még függőben lévő engedélykérése van.

Ezzel együtt a több mint hat éve bevezetett, az értesítések előtt utat nyitó Notifications API nem megy sehová, azt továbbra is használhatják majd az oldalak készítői, hogy jelezzék a felhasználóknak az új tartalmakat, az adott lap bezárása után is - noha az újítással a Firefoxban valószínűleg a felhasználóknak az a három százaléka is tovább zsugorodik majd, akik eddig rábólintottak az értesítésekre.

A lépés azért is fontos, mert az értesítések biztonsági kockázatokat is hordoznak, a rosszindulatú weboldalak azokat kihasználva azután is bombázhatják a felhasználókat kockázatos tartalmakkal, phishing oldalakra vagy akár malware letöltésekre mutató hivatkozásokkal, hogy a látogatók elhagyták az adott weblapot. Azzal, hogy a Firefoxból a fejlesztők jövőre száműzik a felugró értesítésekre vonatkozó engedélykéréseket, az értesítési spam jelentette kockázatokat is konszolidálja - a böngészők között elsőként. Nem lenne meglepő azonban, ha a későbbiekben a konkurens szoftverek is a Mozilla nyomdokaiba lépnének.